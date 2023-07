Lavoratori con disabilità: in Confindustria s'illustrano le nuove regole per gli appalti tra aziende e cooperative sociali

Nuovi interessanti orizzonti si aprono in seguito all’introduzione delle recenti regole regionali relative alla Legge 68/1999 in merito agli appalti tra aziende e cooperative sociali. Novità che consentono di trasformare ancora di più l'obbligo normativo in un'opportunità di crescita e di integrazione sociale. Se ne parlerà nel convegno rivolto alle aziende, alle cooperative sociali e a tutti i soggetti coinvolti nell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, in programma per giovedì 20 luglio alle 14,45 presso sala Michele Ferrero di Confindustria Cuneo.



Dopo i saluti di Confindustria Cuneo, per voce del suo direttore Giuliana Cirio e di Confcooperative Cuneo, grazie all’intervento del presidente Sandro Durando, toccherà a Stefania Bergia, responsabile Servizio Politiche del lavoro e Welfare di Confindustria Cuneo moderare l’incontro che si aprirà con due interventi mirati a presentare e illustrare il nuovo accordo per le convenzioni ex art. 14 Dlsg 276/2003. Saranno Eliana Re, responsabile regionale dei servizi di collocamento mirato dell’Agenzia Piemonte Lavoro e Pierluigi Destefanis, responsabile Centro per l’Impiego Cuneo e Mondovì a consentire ai presenti di comprendere meglio le disposizioni normative.



Si passerà poi alla testimonianza della prima sperimentazione concreta in provincia di Cuneo, che coinvolge l'azienda Alstom di Savigliano e Il Ramo Società Cooperativa Sociale, con l’affidamento a quest’ultima di un appalto gestito da un team di cui fa parte una persona con disabilità. Il compito di raccontare il primo caso di applicazione dell’articolo 14 sarà affidato a Letizia Ozello, Hr Business Partner Alstom Ferroviaria spa e a Luca Miglietti, presidente del Ramo Società Cooperativa Sociale.



A chiudere l’incontro sarà una tavola rotonda a cui parteciperanno realtà imprenditoriali e cooperative sociali che già oggi collaborano concretamente con appalti o subforniture per scelta etica, senza ancora utilizzare la nuova opportunità. Interveranno: Erica Azzoaglio, presidente del Consiglio di Amministrazione Banco di Credito Azzoaglio; Andrea Battaglia, presidente e amministratore delegato Ledoga Srl del Gruppo Silvateam (in collegamento); Paolo Clot, amministratore delegato Roboplast Srl; Fabrizio Clerico, direttore generale Proteo Società Cooperativa Sociale e Cristian Dalbesio, presidente e direttore generale Cooperativa Sociale Il Laboratorio.



«Al centro del convegno – spiega Stefania Bergia – ci sarà lo strumento che consente di offrire opportunità di lavoro anche a persone che, magari, in un contesto puramente aziendale avrebbero difficoltà a inserirsi e che, invece, riescono ad avere un’occupazione, attraverso l’appalto affidato a una cooperativa sociale che offre un contesto lavorativo più protetto. Si tratta, da una parte, di assolvere agli obblighi normativi prescritti dalla Legge 68/1999 e dall'altra di agire dimostrando senso di responsabilità sociale di impresa. In apertura d’incontro verranno illustrate le regole del gioco, per così dire, poi sentiremo il racconto di aziende che stanno già naturalmente andando in quella direzione e che ora potrebbero cogliere i vantaggi derivanti dal nuovo scenario».