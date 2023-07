Magliano Alpi, recuperato e riqualificato lo storico palazzo municipale, il sindaco Bailo: "Questa è la casa di ogni cittadino"

Sono giunti a conclusione gli interventi di restauro e riqualificazione energetica del palazzo municipale sito nella frazione San Giuseppe a Magliano Alpi. I lavori, iniziati già nel 2009, con l’abbattimento prioritario e fondamentale delle barriere architettoniche, sono stati fortemente voluti dal sindaco Marco Bailo, al fine di poter permettere a tutti l'accesso al municipio, 'casa di ogni cittadino'.

"Per questi 14 anni si sono susseguiti innumerevoli interventi, - spiega il sindaco Bailo - suddivisi in più lotti, creando un palazzo polifunzionale, dove si sono insediati gli ambulatori dei medici di medicina generale, dello psicoterapeuta, l’ufficio postale al piano terra e la sede dei consorzi di irrigazione di cui il sindaco è presidente. Al piano primo si sono ricavati nuovi e funzionali uffici per i funzionari comunali ma sopratutto in grado di accogliere i cittadini che giornalmente si presentano agli sportelli per le esigenze burocratiche.

Recentemente trova spazio anche la sede della comunità energetica, la prima in Italia, essendo il palazzo produttore per ben 20 kWh di picco, installatati sulla falda sud. Le linee guida che hanno ispirato la ristrutturazione si sono basate su principi legati al risparmio energetico e all’abbattimento delle emissioni inquinanti, andando per esempio ad installare pompe di calore e coibentando fortemente le superfici disperdenti."

Il piano sottotetto dell'edificio ospiterà l’intero archivio storico del comune di Magliano Alpi, ordinato seguendo le indicazioni della Soprintendenza ai beni Culturali, in cui sono archiviati i progetti e i disegni acquerellati della seconda metà del XIX secolo, a cui si sono ispirati per i lavori prima il geometra Rovere (storico tecnico comunale ora in pensione) e l’attuale responsabile Arch. Chiarla.

"In questi giorni - aggiunge il primo cittadino - si sono finalmente scoperte le facciate, smontando i ponteggi provvisionali, la fine dei lavori di restauro eseguiti dall’impresa maglianese Rossi Danilo, e dai sapienti decoratori Barale Ugo e Andrea. Un grazie sincero per la loro pazienza a tutti i dipendenti del Comune che in questi anni hanno dovuto più volte traslocare di ufficio in ufficio e sopportare il perdurare del cantiere."