Martedì 25 luglio la pastasciutta antifascista organizzata dall’Anpi di Verzuolo e Valle Varaita, simbolo di libertà e resistenza

La pastasciutta, si sa, è il simbolo della cucina italiana, condita in molti modi, dai più semplici con burro e olio a quelli più elaborati, è uno dei piatti maggiormente consumati in Italia, e condiviso in pranzi e cene in famiglia o con gli amici.

Non tutti sanno però che la pastasciutta è stata la protagonista di un episodio legato alla caduta del regime fascista il 25 luglio del 1943.

Quel giorno, a Campegine, in provincia di Reggio Emilia, nella carenza di cibo del tempo di guerra, Alcide Cervi offrì pastasciutta al burro e formaggio ai suoi compaesani per festeggiare la ritrovata libertà dopo vent’anni di oppressione fascista. Proprio il 25 luglio 1943 infatti fu arrestato Benito Mussolini e sostituito alla carica di capo del Governo dal generale Pietro Badoglio.

Una gioia che purtroppo andò delusa con la successiva occupazione nazista e la costituzione della Repubblica collaborazionista di Salò.

La famiglia Cervi venne drammaticamente colpita pochi mesi dopo con l’assassinio da parte dei fascisti dei suoi sette figli che furono prima catturati e poi fucilati il 28 dicembre 1943, mentre il padre Alcide riuscì a sopravvivere, vivendo fino all'età di 95 anni, diventando quindi, insieme alla sua famiglia, un vero e proprio simbolo della Resistenza partigiana.

Per ricordare questo eccidio e ribadire i valori di libertà, difesa dei diritti e necessità di pace l’associazione partigiani Anpi di Verzuolo e Valle Varaita propone, per il secondo anno, come in molte parti d’Italia, una “pastasciutta antifascista” organizzata martedì 25 luglio nei locali di Segnavia, Porta di Valle a Brossasco.

Il programma prevede alle 19 l’appuntamento a Brossasco.

Per motivi organizzativi la pastasciutta verrà servita solo alle 20 con acqua, pane e vino.

Il pasto è ad offerta libera a partire da un contributo minimo di 8 euro.

Si invitano i partecipanti a portare un antipasto o un dolce da condividere con gli altri commensali.

Prenotazione obbligatoria entro domenica 23 luglio (fino ad esaurimento posti) tramite WhatsApp ai numeri 349-8937483 oppure 335-1617834.