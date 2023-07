Migliaia di penne nere a Cuneo per il centenario della sezione ANA Cuneo [FOTOGALLERY E VIDEO]

Migliaia di penne nere hanno raggiunto Cuneo questa mattina, domenica 16 luglio, per festeggiare il centenario dalla nascita della sezione, fondata il 25 giugno del 1923.

Il corteo si è formato in piazza della Costituzione e ha sfilato per corso Nizza, con l'accompagnamento musicale delle note della Fanfara “Note Alpine” di Vicenza e la Banda musicale di Santo Stefano, fino a raggiungere il Duomo per la celebrazione della Santa Messa presiedura da Monsignor Delbosco con la partecipazione del Coro ANA di Bra.

Ampia la partecipazione dei gruppi alpini da tutta la Granda, dalle Langhe al Saluzzese, ma anche da Alessandria, Novara e Pavia.

Anche in questa occasione, non ha voluto far mancare la sua presenza Giuseppe Falco reduce alpini della Divisione Cuneense del gruppo ANA di San Rocco Castagnaretta che ha festeggiato i 102 anni lo scorso giugno.

Tante le autorità presenti oltre alla sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero, il presidente della provincia Luca Robaldo, i consiglieri regionali Paolo Bongioanni e Matteo Gagliasso, l'onorevole Monica Ciaburro e il senatore Giorgio Maria Bergesio, che hanno sfilato insieme a tantissimi sindaci della Provincia di Cuneo.

La sfilata di questa mattina chiude simbolicamente una tre giorni di festeggiamenti che ha visto - tra gli appuntamenti - anche l'inaugurazione della Rotonda del Centenario (leggi qui) e ieri