Successo a Bastia per il Carnevale estivo dove ha esordito anche il gruppo "Più meno giovani"

Con l'impeccabile organizzazione della Pro Loco Bastia Mondovì e del gruppo VilleroBeach, Bastia Mondovì è tornata ad ospitareil Carnevale estivo, lo scorso 8 luglio, accogliendo oltre 700 ragazzi in maschera e oltre duemila persone alla serata street food e musica.

Tra i partecipanti anche il gruppo di Niella Tanaro "Più meno giovani", alla sua prima uscita ufficiale.

"E' stagto molto bello - dicono - e ci teniamo a ringraziare la Pro loco di Bastia e il Villerobeach per l'invito e l'impeccabile organizzazione. Per noi è stato un trampolino di lancio e ora vi aspettiamo il 26 agosto per l'inaugurazione della festa del pane".