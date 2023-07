“Nuova vita” per tre giardini storici di Savigliano

D'ora in poi i giardini storici di altrettanti luoghi antichi di Savigliano saranno gestiti con un'attenzione particolare. La Cooperativa “Armonia Work” si occuperà della manutenzione delle aree verdi di palazzo Muratori-Cravetta, del museo civico e del chiostro di San Pietro.

La manutenzione avrà un valore etico aggiuntivo: vi saranno due lavoratori – seguiti dal coordinatore della manutenzione Ivano Osella – più una squadra in affiancamento, composta da un educatore e tre-quattro persone diversamente abili provenienti dal laboratorio “G. Duelli” di Centallo.

Al via in questi giorni, l'affidamento alla Cooperativa durerà per tre anni.

"Il centro di sperimentazione lavorativa “Duelli” – spiegano dalla Armonia Work – è una realtà educativa che ospita al suo interno laboratori occupazionali dove le persone disabili possono sperimentarsi in percorsi di crescita e di autonomia. Si tratta di persone già abituate a fare questi tipi di lavori, con esperienze di grande impegno maturate (ad esempio) nelle mense di altri Comuni".

Spiega il sindaco Antonello Portera: "Il Comune di Savigliano ha particolarmente a cuore questo “valore aggiunto” dalla grande valenza etica. Siamo certi che i ragazzi della Cooperativa sapranno custodire e curare al meglio i tre giardini di questi nostri gioielli storici".