Quando Crissolo vuol dire Grotta di Rio Martino

Tra le meraviglie naturali che Crissolo è in grado di offrire vi è sicuramente la Grotta di Rio Martino, con la sua imponente cascarla del Pissai. Complessivamente lunga 3.200 metri, la Grotta è circondata da sale, pozzi, e gallerie collegate tra di loro di difficile passaggio. Solo il ramo inferiore (lungo 530 metri), che termina con la già citata cascata del Pissai, alta oltre 40 metri, è privo di grandi difficoltà ed è in parte attrezzato con passerelle che facilitano la visita anche ai visitatori meno esperti.

Nella grotta è possibile incontrare numerosi invertebrati e almeno sette diverse specie di pipistrelli la utilizzano per il letargo invernale: tra le varie specie di pipistrelli, la più numerosa è il Barbastello, specie tipica degli ambienti forestali maturi, con circa 200 esemplari.

Dal parcheggio presso il bar ristorante “La Spiaggia” (1380 metri) parte il percorso di avvicinamento alla Grotta di Rio Martino. Questi si sviluppa attraversando il ponte sul Po ed imboccando il sentiero che sale ripido il versante destro orografico della valle. La salita attraversa un fitto bosco di latifoglie e conduce in circa mezz’ora all’ingresso della grotta (1520 metri), tenendo la sinistra all’unico bivio presente. Prima di intraprendere l’esplorazione delle grotta è bene disporre di adeguata attrezzatura, quali torce, batterie di riserva, e vestiario adatto alla fresca temperatura interna, con indumenti e scarpe impermeabili per la presenza di acqua al suolo e per il gocciolamento dalla volta. E’ sempre vietato l’utilizzo di lampade al carburo.

Degli oltre 3 chilometri di lunghezza complessiva, solo i 530 metri del ramo inferiore della grotta sono visitabili lungo il percorso attrezzato, che comunque va affrontato con cautela a causa della scivolosità della roccia. Dopo un primo tratto di percorso lungo un “ramo fossile”, il resto del cammino si sviluppa lungo il corso d’acqua sotterraneo che ha creato la cavità carsica, con numerosi saliscendi, fino all’imponente ed affascinante cascata del Pissai, punto terminale del percorso. Qui, in primavera, è impossibile rimanere asciutti a causa della grande quantità di acqua nebulizzata dalla cascata, gonfia per la fusione delle nevi sui pendii soprastanti.

Il ritorno all’uscita della grotta avviene lungo lo stesso percorso dell’andata, così come il rientro al parcheggio indicato come punto d’inizio dell’itinerario.

Gli accessi sono limitati, su prenotazione, e prevedono la presenza di un accompagnatore naturalistico qualificato al quale sono affidati il controllo e la sicurezza dei visitatori e che potrà fornire nel contempo informazioni e alcune istruzioni circa le precauzioni da mettere in atto durante e dopo la visita.

Le partenze delle visite sono alle ore 9.30 e/o alle 14.30. La durata dell'escursione è di circa 4 ore.

La Grotta del Rio Martino è visitabile dal 1 aprile all'11 giugno tutti i sabati e le domeniche (mattina e/o pomeriggio), dal 12 giugno al 10 settembre anche il venerdì pomeriggio ed il mercoledì sera (su prenotazione almeno due giorni prima) e dal 7 al 20 agosto tutti i giorni.

La quota di partecipazione all’escursione e alla visita speleologica è di 15 euro a persona, comprensivi dell’affitto del casco da speleologia e torce frontali. le tariffe possono cambiare nel caso in cui i partecipanti siano meno di 6. Nel caso di gruppi con più di 8 partecipanti la tariffa è di 13 euro a persona.

È obbligatoria la prenotazione con almeno 24 ore di anticipo ai seguenti recapiti: +39 371 4126266 (anche whatsapp) intestato a Ufficio turistico Crissolo o +39 342 9973049 (anche whatsapp) intestato ad Associazione Vesulus Porta di Valle oppure via mail scrivendo a crissoloturistica@gmail.com o vesulus@gmail.com