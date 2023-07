Tesi Magistrale dedicata alla Biblioteche e a Cuneo, città di welfare culturale e benessere

Martedì 11 luglio, presso l’Università degli Studi di Torino, Giulia Giordano, giovane residente a Bernezzo, ha brillantemente conseguito la Laurea Magistrale in Scienze storiche con una votazione di 110 e lode accompagnata da speciale menzione accademica.

La Tesi, dal titolo “Cultura 0/6 crescere con cura”, si riferisce al medesimo progetto di welfare culturale ideato dalla Biblioteca 0-18 e dalla Biblioteca civica di Cuneo, insieme al museo Civico, alla Compagnia teatrale Il Melarancio, ai servizi educativi e all’Ufficio Politiche Sociali del comune, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e con la collaborazione di numerosi operatori culturali, sanitari e sociali presenti sul territorio.

Il lavoro di ricerca offre una descrizione approfondita del progetto, dei suoi principi e dei suoi obiettivi, degli stakeholders e degli eventi culturali da esso proposti e vissuti dalla comunità cuneese durante il suo primo anno di attività, ossia il 2022; propone inoltre una precisa carrellata delle offerte socio culturali locali cuneesi secondo un’ottica di empowerment dei servizi destinati alle bambine e ai bambini di età compresa tra 0 e 6 anni e un excursus in merito al concetto di welfare culturale e al legame tra cultura e benessere. In seguito, si concentra sulla Biblioteca 0-18 di Cuneo, principale ente promotore di “Cultura 0/6: crescere con cura”, presentando un quadro storico e biblioteconomico in cui vengono esaminati l’origine e l’evoluzione della biblioteca medesima, insieme con gli spazi architettonici, documentari e digitali, i servizi e i dati statistici relativi al suo patrimonio e al suo profilo di comunità.

La neo Dottoressa si è anche impegnata sul campo per indagare il livello di soddisfazione dei genitori in merito ai servizi socioculturali offerti ai più piccoli sul territorio cuneese e in merito agli spazi e alle attività organizzate dalla Biblioteca 0-18 di Cuneo e per capire le opinioni del personale della biblioteca e dell’Amministrazione Comunale riguardo il primo anno di vita del progetto. A tal fine, Giulia Giordano ha ideato un questionario di 25 domande, riservato a genitori e a tutori di minori della fascia 0-6 anni, e due interviste semistrutturate erogate rispettivamente a Cristina Clerico, Assessora alla Cultura del Comune di Cuneo e a Lorella Bono, Responsabile della Biblioteca 0-18 di Cuneo.

Dalle indagini sono emersi la soddisfazione per la quantità e la qualità delle attività proposte da “Cultura 0/6: crescere con cura” e il riconoscimento dell’alto livello del progetto, derivato dall’impegno delle numerose realtà partecipanti che cooperano in rete, con gli stessi obiettivi e con la stessa voglia di proporre servizi in forma sempre più democratica e accessibile.

La Giordano, già Dottoressa in Beni culturali indirizzo archeologico e specializzata con Corso di formazione professionale per Bibliotecario, è attualmente dipendente

dello SBA - Sistema Bibliotecario d'Ateneo (Unito): ha sempre amato la mitologia e la storia, i reperti e le fonti storiche, ma anche i libri e le biblioteche. Questo traspare dal suo lavoro di Tesi, in cui ha voluto approfondire anche l’importanza della lettura come momento fondamentale per la vita, in quanto crea benessere agendo sulla sfera cognitiva, emotiva e relazionale delle persone intensificando la qualità dei legami tra lettore e uditore e viceversa.

Una copia del suo lavoro, realizzato con la preziosa e qualificata supervisione del Relatore Prof. Maurizio Vivarelli, docente e luminare di Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia, sarà donata alla Biblioteca civica, per lasciare un segno consultabile dei progetti di welfare cuneesi e delle capacità di Cuneo di ‘prendersi cura’ della comunità, offrendo occasioni di partecipazione e di benessere ai propri cittadini e educandoli a solide capacità sociali di inclusione e protezione verso gli altri.