Ultimo giorno di Vocalmente, grande attesa per i Club for five

La giornata del sabato di Vocalmente, il festival internazionale di musica a cappella che si tiene a Fossano, è stata densa di emozioni, momenti formativi, incontri con gli artisti e, ovviamente, musica. Quella dei buskers per le strade del centro storico e nel cortile del Castello degli Acaja, e quella del grande concerto serale con i mitici The Swingles preceduti dai Rebel Bit (che del festival sono direttori artistici) e dal coro della Vocalmente Academy. Toccante il ricordo di Tobias Hug, direttore artistico delle prime edizioni, nonché componente dei Swingles. Durante la giornata è entrata nel vivo l’attività didattica per gli iscritti all’Academy provenienti dall’Italia e da diversi paesi stranieri.

Domenica 16 luglio, ultimo intenso giorno del festival, che parte già dal mattino alla chiesa dei Battuti Bianchi dove si “scaldano le voci” e alle 10 si tiene l’incontro “meet the artist” con i Club for five, protagonisti del concerto di chiusura in programma in serata all’Auditorium Calvino-Paglieri un vero e proprio teatro a cielo aperto nel centro storico della città. In tarda mattinata ritornano i buskers, momenti musicali (gratuiti) nel cuore di Fossano. A partire dalle 11,45 nel cortile interno del castello si esibiscono i Rebel bit, il coro di voci bianche della FFM a la Vocalmente academy, vale a dire gli iscritti ai workshop e al percorso formativo. Ancora musica, al castello, nel pomeriggio dalle 17,30. Protagonisti Roberto Demo, Vocalmentor, L’una e cinque, Charmonie e coro Voxes. Il tutto in attesa del gran finale alle 21, all’auditorium. Ad aprire il concerto saranno i Melomans, poi il palco passerà ai Club for five. Sono in cinque e arrivano dalla Finlandia. La loro musica affonda le radici nei suoni e nelle atmosfere nordiche con influenze jazz e pop che fanno del loro impasto vocale qualcosa di davvero unico. Lo spettacolo è assicurato.

I biglietti ancora disponibili si possono acquistare attraverso il sito www.vocalmente.net

Vocalmente nasce dalla Fondazione Fossano Musica ( www.fondazionefossanomusica.it ), tra più importanti realtà del territorio che si occupano di formazione musicale, presieduta da Gian Franco Riorda e diretta da Gianpiero Brignone. Il festival gode del supporto del Comune di Fossano e della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, soci fondatori della FFM.