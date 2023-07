In 300 alla fiaccolata per ricordare Simone Ziporri, vittima di un incidente in moto a Murazzano. Funerali rimandati

Oltre 300 persone alla fiaccolata. Tantissimi giovani affranti dal dolore. Ieri sera Cosseria ha ricordato Simone Ziporri, il 20enne rimasto vittima di un incidente stradale lo scorso 7 luglio sulla provinciale 661 a Murazzano.

"E' stata una marcia silenziosa - commenta il sindaco Roberto Molinaro - I ragazzi hanno dato un grande esempio di maturità". Dopo il ritrovo alle ore 20.15 davanti alla scuola 'Giorgio Gaiero'. Il corteo, attorno alle 20.30, ha proseguito la propria marcia in direzione Millesimo per raggiungere in località Povigna l'abitazione del 20enne.

"Durante la serata sono stati raccolti 500 euro - aggiunge il primo cittadino - 120 euro per pagare fiaccole e candele, 80 euro devoluti in beneficenza alla chiesa di Cosseria, altri 80 euro per il cuscino con la scritta gli 'amici della fiaccolata'. Con i restanti 220 euro, assieme alle insegnanti della scuola, abbiamo pensato di realizzare un concorso ancora da definire dedicato ai giovani con estrazione a sorte in autunno".

"Un grazie a nome della famiglia a quanti hanno preso parte alla fiaccolata", conclude Molinaro.

I funerali, previsti inizialmente per la giornata di domani, sono stati rimandati. Confermato invece il rosario: stasera alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di Cosseria.