A Entracque la 15^ festa Auser provinciale

L’Auser Provinciale di Cuneo organizza per venerdì 4 agosto la grande festa d’estate Auser presso il Real Park di Entracque. Il programma sarà così articolato: in mattinata nel parco si svolgerà un incontro dal titolo: “Ascolta...ti racconto la mia storia”.

Gli anziani potranno condividere le loro storie passate, ma anche le loro difficoltà ed i loro bisogni nella vita quotidiana attuali (compagnia, accompagnamento alle strutture sanitarie, aiuto per la spesa e per lo svolgimento delle attività quotidiane). Tutto quanto emergerà dall’incontro verrà raccolto e sarà un utile strumento di valutazione per le future attività che Auser dovrà cercare di intraprendere. Alle 12 si potrà consumare l’aperitivo all’aperto. Seguirà il pranzo.

Nel pomeriggio si balla con “Rosy Music Show”. La festa è aperta a tutti.

Per informazioni: Auser Cuneo tel 0171 601092 Armando Oreste tel 335 5961844

oppure presso le sedi Auser e/o gli uffici SPI di Alba, Bra,Fossano, Garessio,Mondovì, Savigliano, Verzuolo