ANDUMA – Emiliano Rosso

Ci sono molti modi per diventare un imprenditore di successo, e non sempre quando si inizia un percorso lavorativo ci si può immaginare fin dove ti potrà portare. Lo sa bene Emiliano Rosso, nuovo socio del Cuneo Volley e nuovo Amministratore Delegato e socio del Cuneo Lube, azienda che opera nel settore dei lubrificanti e dei prodotti petroliferi da più di 50 anni, con sede a Tarantasca (CN).

Nel 1963 il fondatore Angelo Venaglia iniziò l’attività che dal 1976 ha assunto il nome di Cuneo Lube e che vede oggi al timone il figlio, Valerio Venaglia, e appunto, Emiliano Rosso.

Dopo quasi 20 anni di crescita aziendale dal suo arrivo è riuscito a ricoprire uno dei ruoli più importanti all’interno dell’azienda stessa, quelle cose che succedono quando si fa il proprio lavoro con dedizione e per vera passione.

La stessa azienda supporta da tre stagioni la nostra squadra bianco blu in veste di sponsor.

Qual è stata la storia tra Lei ed il Cuneo Lube?

Entrai in azienda quando ero molto giovane, ai tempi frequentavo ancora l’università, per l’esattezza Geologia, e mi capitò durante il secondo anno di frequentazione di iniziare a lavorare in questa azienda per coprire una maternità. Quell’ambiente e quel lavoro mi piacquero così tanto che dopo un anno di studio e lavoro decisi di dedicarmi solo più al secondo, passando a lavorare nel Cuneo Lube in pianta stabile, è stata passione fin da subito. In questa azienda ho fatto di tutto, seguendo lavori d’archivio e d’ufficio di ogni genere, e pian piano ho iniziato a costruire il mio posto all’interno di questa realtà, imparando e crescendo insieme a lei.

Fu Venaglia Valerio ad assumermi, la stessa persona di cui oggi sono diventato socio, e non credo ci possa essere una storia aziendale più appagante di questa, sia per un imprenditore che per un dipendente che cresce grazie al suo aiuto al punto da lavorare al suo fianco e diventarne socio.

Ad oggi ricopro da due anni il ruolo di Amministratore Delegato, e sono ancora onorato come il primo giorno di poter lavorare con e per un uomo come lui, che mi ha davvero insegnato cosa vuol dire avere un’azienda “di un certo tipo” che mette al centro della propria attività i collaboratori ed i fornitori, garantendo ad entrambi stabilità, ancora prima di occuparsi dei clienti e dei prodotti, che non potranno che essere eccellenti di conseguenza.

Quest’anno la nostra azienda è rientrata nella classifica delle 500 migliori realtà aziendali nazionali a livello di fatturato stilata da Confindustria per il 2022, e ne siamo ovviamente molto orgogliosi.



È riuscito a conquistare un ruolo importante anche in Confindustria tra l’altro, corretto?

Si, esattamente. Sono una persona molto curiosa e dotata di una buona e costante motivazione, mi piace molto poi conoscere nuove persone e contesti di crescita. Quello di Confindustria era un traguardo che volevo raggiungere da tempo, ci ho creduto, ci ho provato e ci sono arrivato. Ad oggi sono il Presidente della Sezione Terziario-servizi e com’è per il Cuneo Volley, trovo gli ambienti di scambio e crescita professionale come questi ossigeno puro per persone che come me hanno fatto del lavoro e della crescita personale uno dei primi obiettivi e motori della loro vita.



Cosa si aspetta dal suo futuro imprenditoriale?

Il nostro è un settore che cambia di continuo, siamo passati da vendere prodotti a vendere servizi. Difficile fare pronostici a lungo termine in un settore merceologico simile. Ho tre figli, che rimangono la mia più grande vittoria insieme alla mia famiglia. Credo che il mio futuro imprenditoriale, com’è sempre stato, ruoterà attorno alle nostre esigenze ed al nostro benessere, perché sono fermamente convinto che la felicità di un uomo derivi dalla sua capacità di generare benessere per sé stesso e per chi lo circonda, ovunque debba portare questa necessità. Sarò sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, ma nel giusto equilibrio della mia realtà quotidiana. Quella di diventare titolare aumentando le mie quote nella società di Cuneo Lube è stata una “follia da covid”, possedevo già delle quote in precedenza ma trovarmi intrappolato in quella situazione mi ha fatto ragionare molto sul tipo di vita che voglio non solo per me stesso ma anche per la mia famiglia, e prendere questa decisione ne è stata la naturale conseguenza: era giunta l’ora di prendermi la giusta responsabilità sul nostro futuro. Da qui in poi tutto può essere, ho 49 anni e l’entusiasmo di un ventenne, mi sveglio tutti i giorni da vent’anni felice di fare quello che faccio e sono pronto ad affrontare qualsiasi difficoltà per preservare questo stato di vita, e queste sono le uniche certezze che ho sul mio futuro.

Dopo due anni di sponsorizzazione arriva anche la scelta di entrare a far parte della società del Cuneo Volley, cos’ha determinato questa scelta?

Perché è il Cuneo Volley, semplicemente. Lo sogno da sempre. Quella squadra fa parte della mia vita da quando sono bambino e per me è più una fede che una scelta aziendale o imprenditoriale. Ci sono poi persone legate a Davide Bima, direttore generale, e Gabriele Costamagna, presidente della squadra, come loro molto capaci ed intraprendenti che mi hanno incentivato ancora di più nella scelta di entrare a far parte di questa nuova grande famiglia.

Seguo poi da anni nel direttivo a San Benigno, Frazione di Cuneo, una scuola di calcio locale che comprende 160 ragazzi e ho avuto modo di constatare sulla mia pelle e grazie a questa esperienza che è proprio il tessuto imprenditoriale a permettere alle realtà sportive non solo di esistere, ma anche di sopravvivere. Come non applicare questo insegnamento sostenendo in ogni maniera possibile la mia squadra del cuore?

Per noi imprenditori è un dovere, facciamo tutti parte dello stesso grande circuito, e soprattutto dello stesso territorio. Per me, è quasi una questione di fratellanza.



Ha quindi grandi aspettative sullo sviluppo dei progetti in ballo della nuova società sportiva?

Sicuramente non pongo limiti al suo sviluppo, credo che il progetto Fiöi ed il movimento Anduma porteranno una nuova e buona ventata di freschezza e crescita per il nostro territorio, e ho piena fiducia in Costamagna, che credo porterà egregiamente a termine lo sviluppo di questa società, ridonando alla nostra squadra e al nostro territorio la luce e l’attenzione che si merita. Credo molto nello sport e nel suo potere formativo, e credo sia il mezzo migliore per trasmettere e comunicare insegnamenti e valori non solo ai ragazzi che entreranno a far parte delle squadre, ma anche a tutti i cittadini del territorio.

Abbiamo una realtà di un valore e con una storia inestimabile, ed è giunta l’ora di farla risplendere nel suo massimo potenziale!

Non possiamo ancora sapere cosa potrà nascere dalla sinergia di così tanti imprenditori, sappiamo solo che è un progetto tanto importante nel suo essere quanto esclusivo. Sicuramente ne vedremo delle belle, e io non vedo l’ora!