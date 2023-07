In tanti a Cuneo per la processione della Madonna del Carmine nel terzo weekend di Cuneo Illuminata [FOTO E VIDEO]

Si è chiusa con la solenne processione della Madonna del Carmine la prima giornata di questo terzo weekend di Cuneo Illuminata, a Cuneo. Dalle 20.30 di ieri (sabato 15 luglio), infatti, ha avuto luogo la parata, che ha traghettato i tantissimi presenti dal Museo Diocesano lungo contrada Mondovì e poi in via Roma sino in piazza Galimberti.



Dalle 14 lo stesso percorso della processione è stato “costruito” da tanti volontari tramite la posa di terra e fiori – uniti in fantastiche composizioni - , in occasione della seconda edizione dell’Infiorata di Cuneo. Dalle 23, come ormai da tradizione, l’accensione delle luci e della musica – vero cuore di Cuneo Illuminata - nel corso principale del centro storico della città.

Nella serata di oggi (domenica 16) il programma di eventi vedrà protagonisti gli alpini della locale sezione ANA, e le accensioni alle 22 e alle 23.