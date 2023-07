Tanti appuntamenti nella Granda anche per questa domenica d’estate

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o eventuali modifiche della programmazione. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net.

- Feste di paese e manifestazioni

A Tarantasca prosegue Onde Sonore Music Festival, uno dei più importanti appuntamenti estivi musicali della Granda. Oggi è in programma Pink Floyd Legend in concerto, Atom Earth Mother Tour 2023, con coro e orchestra. Un grandioso spettacolo con i più grandi successi della band inglese. Il gruppo italiano, riconosciuto da critica e pubblico come il miglior interprete dei capolavori dei Pink Floyd, eseguirà la celebre suite con coro e orchestra. L’evento si svolgerà presso l’area industriale, in via Tasnere. Alle 20 apertura cancelli e inizio concerto alle 21.15. Info e biglietti: www.ondesonore.com, aggiornamenti: www.facebook.com/OndeSonoreTarantasca



A Cuneo, fino al 30 luglio, continuano gli appuntamenti con la spettacolare Cuneo Illuminata, a cui si aggiungeranno, in questo fine settimana, i festeggiamenti per il centenario dell’Associazione Nazionale degli Alpini, sezione di Cuneo. Questa domenica sono in programma la sfilata e le fanfare. In serata, alle 22 e alle 22.30 in piazza Galimberti e in via Roma andrà nuovamente in scena lo “Spettacolo di luci a tempo di musica”. Info: www.facebook.com/cuneoilluminata e www.cuneoilluminata.eu



Come ogni domenica il Rifugio di Pian Muné, Paesana, propone il laboratorio della settimana. Oggi, 16 luglio, tocca all’orienteering per famiglie. Non una gara, ma un’occasione di socialità e di scoperta in gruppo. Si potrà essere tra familiari, amici o sconosciuti, l’importante è avere voglia di divertirsi e non prenderla come una gara… Ritrovo alle ore 10 al Rifugio Pian Muné a quota 1535 metri dove si arriva con l’auto per ritirare la mappa e partire alla ricerca delle bandierine sul percorso! L’attività è adatta a tutti purché camminatori e muniti di scarponcini da trekking. La partecipazione è gratuita con iscrizione. Scorpi cosa puoi fare su: www.pianmune.it



Prosegue a Montelupo Albese la Festa patronale di San Bonaventura. Oggi, domenica 16 luglio, alle 9.30 ci sarà la messa, poi l'inaugurazione della mostra di pittura. Nel pomeriggio giochi per bambini e caccia al tesoro per bambini e ragazzi. Infine, serata del pesce. Info: www.facebook.com/montelupoalbese



Grinzane Cavour è in festa per la patronale del paese, dedicata alla Madonna del Carmine. Oggi, nel giardino del Castello, alle 16 ci sarà la presentazione del libro di Alessandra Leidi “SMA, senza mai arrendersi”. Alle 18, nella chiesa di Grinzane, serenate per orchestra e chitarra con l'Ensemble “Romeo Paglia”. Alle 19.30 “Pitulé, beive e balè, cina merendoira” con grigliata, raviole e patate e accompagnamento musicale con i “B2B”. Infine, alle 22.30, lo spettacolo pirotecnico concluderà il programma dei festeggiamenti. La festa si concluderà lunedì 17. Info e programma: www.facebook.com/ProLocoGalloeGrinzaneCavour



La Proloco di Cossano Belbo ha preparato un ricco programma per la Festa patronale della Madonna del Carmine. Questa domenica, dalle 9 ci sarà l’esposizione di attrezzature e raduno dei trattori d'epoca, con pranzo offerto agli espositori. Poi, alle 20, serata gastronomica con antipasti, grigliata, stuzzicherie e dolci. Alle 21.30 musica e Cabaret con “The cif live show” e “I numeri un(i)ci” con Fabio Gallina e Paolo Tibaldi. I festeggiamenti proseguiranno fino a martedì 18 luglio. Info: www.facebook.com/prolococossanobelbo



Prenderà il via nel fine settimana la festa della Madonna del Carmine a San Vito di Montà. Questa domenica, per tutto il giorno, la frazione sarà teatro del mercatino delle pulci e dell'antiquariato, mentre dalle 10 ci saranno la Messa e il concerto della banda musicale “La Montatese”. Alle 14.30, ci sarà il quinto incontro di Vespa e Moto. Dalle 18 aperitivo in oratorio. La cena inizierà dalle 19.30 e, dalle 21, ci sarà spazio per “La Playa”. A seguire, musica con Bruno Mauro e la Band, a tutto liscio. Lunedì 17 luglio, lo stand enogastronomico si potenzierà stavolta, dalle 19.30, con la serata degli gnocchi. Ancora ballo, poi, dalle 21,30, con l'orchestra de “I Roeri” per chiudere la sagra in bellezza.



A Ceretto Langhe è in programma un fine settimana di festa. Oggi, 16 luglio, alle 11, sarà celebrata la Messa e alle 16 ci sarà spazio per giochi e sport. I partecipanti si potranno sfidare nel classico torneo di bocce alla baraonda e nell’originale prova del lancio dell’uovo a coppie. Ci sarà il mercatino solidale per il Kenya. Info: www.facebook.com/cerrettolanghe



Torna a Roddino la Fiera del Tartufo Nero. Questa domenica, a partire dalle ore 8.30, ci sarà la "colazione del trifulau", sono previsti alle 9 l'incontro con Gemma Boeri, Davide Rampello, Luciano Bertello e Antonio De Giacomi, la consegna degli attestati ai volontari della protezione civile impegnati durante la pandemia, il premio "Roddinese dell'anno 2023", il pranzo in piazza su prenotazione e i giochi per i più piccoli. Ci sarà il mercato agroalimentare e dell’artigianato e alle 16.30 da non perdere “Le mani in pasta con Gemma”, workshop di preparazione dei tajarin per i bambini dai 6 ai 12 anni con Gemma Boeri. Gli eventi collegati alla Fiera proseguiranno fino al 23 luglio con musica e spettacoli. Info: www.facebook.com/proroddino



L’Associazione per gli studi su Cravanzana organizza l’edizione numero 37 della Vià tuc ënsem in occasione dei festeggiamenti per i quarant’anni di attività. I festeggiamenti prevedono per oggi, domenica 16, alle 11, con una Messa per ricordare i soci dell’associazione defunti, seguita dal pranzo presso il ristorante da Maurizio. Nel pomeriggio, alle 16, la Langa incontrerà l’Occitania con il gruppo La Meiro, che eseguirà musiche e balli. La giornata terminerà con una merenda sinoira al bar Nisurin. Prenotazioni; scrivere a palazzoscarampi@gmail.com. Info: Associazione per gli Studi su Cravanzana



A Mango questa domenica, 16 luglio, appuntamento con “Notte bianca alla Corte del castello” che propone in piazza XX Settembre il Mercatino di oggettistica, di antiquariato e di artigianato. Non mancherà lo Street food con tante diverse specialità gastronomiche, tra cui il fritto misto di pesce e la pizza, accompagnati anche da cocktail e birre artigianali. E poi Notte di musica e divertimento con Dj RUPE e vocalist Ale Morbelli. Locandina su: www.magnifichecolline.it



A Lisio torna la “Sagra dei Tajarin”, dove poter degustare i famosi tajarin con variante alla farina di castagne De.Co. di Lisio, oltre ad un dolce tipico. L’evento si svolgerà presso il campo sportivo del paese. Oggi, domenica 16 luglio, nel pomeriggio, mercatino in piazza e sculture con l’artista Barbabrisiu ed esibizione degli “sbandieratori” e delle macchine telecomandate. Alle 16.30 si terrà la presentazione del libro di Debora Sattamino, “Le ricette di Debora”, poi animazione per i più piccoli con gonfiabili e giochi in legno e la rappresentazione teatrale dell’artista Max Mao. Alle 19.30 apriranno le cucine per la cena e per finire ballo con orchestra il “Duo per Due”. Info: pagina Facebook Spazio Giovani Lisio



Nel fine settimana a Ormea andrà in scena “Patoci e mascarei”, evento dedicato a gruppi popolari che promuoveranno e condivideranno i propri riti, miti e maschere. Saranno sei i gruppi che si uniranno ai padroni di casa, “J’Aboi”: i “Pifferi e tamburi” di Ivrea, “La voce della Calabria”, Rinaldo Doro, Beatrice Pignolo, I Cantauù, “Ciacio Marchelli ed Ensemble Enbè” e il “Bal do Sabre” di Bagnasco. La giornata di oggi sarà dedicata a sfilate, esibizioni, danze e musica in via Roma e nel centro storico. Info: www.ulmeta.it

Sempre nel Comune di Ormea, nella frazione di Barchi – Nasagò si potrà cenare con Polenta Saracena e Grigliata. Alle 19 apriranno stand gastronomico e Bar. Saranno disponibili polenta saracena, salsiccia, capocollo, patatine, dolci. Alle 21 musica per tutti con RAV3NCA



A Villanova Mondovì è in programma “VillaFest”, una festa a tutta birra con contorno di street food, musica e divertimento a ritmo incalzante con iniziative no‐stop per tutte le età, nell’area di piazza Filippi. Oggi, a partire dalle 18, menu a base di birra, cocktail, street food e musica con Fabio Effe. Info: www.facebook.com/VillanovaFest



A Rifreddo appuntamento con la festa patronale di San Luigi Gonzaga con eventi gastronomici e musicali no-stop fino al 18 luglio. Oggi, 16 luglio, alle 10.30 messa, processione con la banda, al termine rinfresco per tutti. Alle 13 Pranzo dei Priori della Festa. Alle 17 esibizione di ginnastica ritmica dell’Asd Relevè con i gruppi ritmica di Rifreddo e Revello. Alle 20 “Grande Costinata”. Alle 21.30 spettacolo musicale dei Trelilu: in scena "Mutandem". Entrata libera. Da non perdere la mostra “Ombra e luci sul Monviso” presso il centro incontri San Rocco. Info e programma completo: www.facebook.com/prolocorifreddo



A Cervasca è in corso la festa patronale con un ricco programma di eventi gastronomici e musicali. Oggi, domenica 16 luglio, i festeggiamenti inizieranno dal mattino con le cerimonie religiose. Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18, viene organizzato un torneo di beach volley. Alla sera la cena sarà a base di pesce su prenotazione. La serata proseguirà con musica anni Settanta, Ottanta e Novanta. La sera di lunedì 17 chiuderà i festeggiamenti. Tutte le sere della festa rimarrà attivo il servizio bar e sulla piazza sarà in funzione il luna park di giorno e di sera. Info: www.facebook.com/prolococervasca



La festa patronale di Mellana di Boves torna in grande stile fino al 17 luglio. Oggi, oltre agli appuntamenti religiosi, alle 12 ci sarà l’aperitivo in frazione e alle 19 Aperispritz in musica a cui seguirà la ricca cena del pesce. Alle 21.30 serata di balli occitani con il gruppo “Sonadors” e Daniela Mandrile. Pizze per tutta la serata. Da non perdere le mostre dedicate ad artisti locali. Info e locandina: www.comune.boves.cn.it



Sono giorni di festa a Pradleves per la Madonna del Carmine fino a lunedì 17 luglio, tra giochi per grandi e piccoli, mercatini, serate musicali e gare a bocce. Oggi, 16 luglio, dalle 9.30 alle 19 ci sarà il “Mercatino d’estate”. Il programma della giornata prevede alle 11 la processione e la Messa accompagnata dalla banda musicale. Alle 12 la polentata agli impianti sportivi su prenotazione e alle 14.30 i giochi per i bambini. Alle 15 il concerto dei Lou Pitakass, sempre agli impianti sportivi. Info: www.facebook.com/comunepradleves



In occasione della festa della Madonna del Carmelo, nella borgata Ciampetti di Ostana, la Pro Loco ha organizzato, per questo fine settimana i festeggiamenti presso la Cappella a lei dedicata. Oggi alle 13, si terrà il pranzo in onore della Madonna dei “Fucili”, su prenotazione. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, si potrà danzare sulla pista da ballo con le note del “Liscio” di Dj Enzo. Info: www.facebook.com/prolocostana

- Spettacoli e musica

A Fossano fino ad oggi, domenica 16, si terrà “Vocalmente”, festival che riunisce gruppi vocali professionisti di tutta Italia. Non solo musica, ma anche enogastronomia. Oggi, domenica 16 luglio, è previsto il gran finale con i Club for five. Sono in cinque e arrivano dalla Finlandia. La loro musica affonda le radici nei suoni e nelle atmosfere nordiche con influenze jazz e pop che fanno del loro impasto vocale qualcosa di unico. In apertura i Melomans. Info e biglietti su: www.vocalmente.net



Il Festival Piazza di Circo‐Risonanze artistiche continua a incantare Mondovì.

Oggi, domenica 16, alle 21.15 lo Chapiteau in Piazza della Repubblica ospita “Ballata d’Autunno” della Compagnia Teatro nelle Foglie. Dura 45 minuti, costa 5 euro. Genere Circo Contemporaneo. È un’opera multidisciplinare che unisce il teatro d’ombre, il mimo, l’acrobatica aerea, la danza, la manipolazione e il clown. Info: www.piazzadicirco.it



Per la rassegna musicale Suoni della Pietra, questa domenica alle 21.15, è in programma il “Gran Galà dell’Operetta”, uno spettacolo unico che porterà gli spettatori in un viaggio tra le arie più belle, i duetti più amati e le scenette più famose della scena. Ingresso libero e gratuito. Info: www.comune.bergolo.cn.it/Eventi



A Canale torna “Canaleontica”, festival di musica, arti e cultura. Oggi, alle 16 i massaggi di Brigitta Correggia e Martina Pettinà, con la musica di Cop-Killing Beat, Teodori&Sara e le poesie di Johnny Lovano. Ci sarà poi il talk show con la Libreria Milton di Alba e Mariano Tomatis, e infine il concerto di Beynow e il teatro di Benincasa. Info: www.facebook.com/radiofujot



In questo fine settimana di metà luglio Occit’amo si sposta dalla pianura saluzzese alla Valle Stura. Oggi, 16 luglio, si ritornerà nelle terre occitane con attività e musica fin dal mattino. Alle 10.00 ad Aisone si inizierà con il laboratorio di tessitura a cornice dell’artista Paola Zuliani a cura dell’Ecomuseo della Pastorizia. Alle 11.00 appuntamento in Via Fossà 1 per danzare con lo stage “Dalle Valli Occitane alla Provenza” di Daniela Mandrile. A seguire sarà possibile partecipare al pranzo occitano con cruset. A chiudere il fine settimana, un appuntamento tradizionale della domenica: il Bal d’Istà. A partire dalle 15.00, al Centro Fondo di Aisone, la scena sarà della Dança Eletrica Occitana con la musica dei Gran Bal Dub. Info: www.occitamo.it/2023/07/09/sabato-15-luglio-e-domenica-16-luglio-occitamo-arriva-in-valle-stura



Collisioni chiude col botto in piazza Medford ad Alba ospitando, questa domenica, 16 luglio, alle 21, lo spettacolo “Amore + Iva”, con uno dei comici più amati sulla scena italiana, il mitico Checco Zalone. Uno show totalmente inedito in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno dei volti più caleidoscopici di cinema e teatro. Ci saranno monologhi ma anche le inconfondibili canzoni. Info: www.collisioni.it



Appuntamento a Frabosa Soprana con il Festival Contaminazioni che presenta un ricco cartellone di eventi. Oggi, domenica 16 luglio, alle 21 nella sala polivalente di Frabosa Soprana ci sarà Animesalve- Ladri, assassini e un tipo strano, uno spettacolo in cui i nuovi arrangiamenti originali, cuciti sulle canzoni del cantautore genovese, tessono una trama finissima in mirabile equilibrio tra il racconto popolare e la poesia. Ultimo appuntamento della rassegna domenica 6 agosto. Ingresso libero. Info e programma completo: www.estemporanea.eu



Fino ad oggi, 16 luglio, si terrà la nuova edizione del Magliano Alfieri Classic Festival. Al castello di Magliano Alfieri alle 10 è in calendario il concerto “Festival in Festa” dell’Orchestra di Magliano Alfieri. Info e prenotazioni: www.maglianoalfieri-classicfestival.com



A Cuneo la cantautrice toscana Viola Violi apre oggi, domenica 16 luglio, alle 21.30 il 317esimo viaggio della Birrovia Vecchia Stazione. Si esibirà accompagnata dal talentuoso tastierista Tommaso Sorba che, oltre i suoi numerosi progetti artistici, fa parte della Sanrito Orchestra. Info: www.facebook.com/BirroviaCuneo

- Cultura, castelli aperti e arte

Prosegue la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Anche per questo fine settimana saranno numerosi i beni che apriranno le loro porte ai visitatori. Di seguito un elenco delle strutture aperte a Cuneo e provincia in questo fine settimana: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Busca il Castello del Roccolo, a Bra i musei di Palazzo Traversa, Craveri e la Zizzola. Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Caraglio il Filatoio Rosso, a Dronero il Museo Mallè, a Fossano il Castello degli Acaja, i castelli di Magliano Alfieri, di Govone, della Manta, di Saliceto e di Serralunga d’Alba. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo e la Gipsoteca D. Calandra, a Priero il borgo e la torre medioevale. A Gorzegno si potrà visitare il Borgo del castello dei Marchesi del Carretto. Info: www.castelliaperti.it



Un fine settimana all’insegna dell’arte, della cultura e della musica classica è quello che attende il visitatore nell’affascinante paese di Saliceto. Questa domenica alle 11.00 e alle 16.00 sarà possibile visitare l’antico borgo. Il percorso di visita comprende il castello Marchesi dei Carretto, la parrocchiale di San Lorenzo, una delle più belle Chiese rinascimentali del Piemonte dichiarata monumento nazionale, la chiesa di Sant'Agostino oggi sconsacrata ma custode di pregevoli affreschi del Quattrocento e la Chiesa di San Martino dal mirabile campanile romanico e custode all'interno di raffinati affreschi tardogotici, tra i più importanti della provincia. Oggi alle 18 presso la sala Behleradek, il Trio Febo in collaborazione con le Dimore del Quartetto proporrà un repertorio con brani di Haydn, Rachmaninoff e Dvorak. Info: www.castelliaperti.it/it/news/item/al-castello-di-saliceto-un-fine-settimana-tra-visite-musica-classica.html



Da questo fine settimana alla Torre di Barbaresco sarà allestita la mostra dell'artista Paolo Serrau, "Le mostre nella forma e nel tempo", geometrie di ferro, legno, bronzo e leggerezza. La rassegna sarà visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 20. Info: www.torredibarbaresco.it



A Bastia Mondovì la chiesa di San Fiorenzo, con una superficie dipinta di ben 326 mq, rappresenta il ciclo affrescato del XV secolo più esteso del Piemonte. Da luglio a ottobre, domenica a festivi dalle 15 alle 19, visite guidate su prenotazione scrivendo a infosanfiorenzo@libero.it



Oggi, domenica 16 luglio, alle 18 al castello di Roddi il poeta Garous Abdolmalekian dialogherà con il pubblico in compagnia del professor Francesco Occhetto e della professoressa Faezeh Mardani, traduttori e curatori della sua opera in Italia.