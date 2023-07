Un viaggio attraverso le indimenticabili colonne sonore del cinema in un concerto al Monastero della Stella a Saluzzo

La magia delle colonne sonore di pellicole che hanno fatto grande la storia del cinema americano saranno le protagoniste del concerto in programma venerdì 21 luglio, alle 21, al Monastero della Stella, in piazzetta Trinità 4 a Saluzzo.

La serata sarà accompagnata dalle “enoarmonie” con la degustazione del vino Chatus doc e Rosè doc "Colline Saluzzesi" della Cantina produttori Pelaverga di Castellar, in abbinamento con i formaggi della “Casa di Parmigiano” di Saluzzo selezionati da Franco Parola.

Le degustazioni saranno guidate da Marco Occelli, titolare della cantina produttori di Castellar e da Silvio Barberis delegato Onav di Saluzzo.

Il concerto, con proiezioni, è organizzato nell’ambito della 44esima Stagione di Antidogma Musica in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo e il patrocinio del Comune.

Dal titolo “Singing the Move” l’evento vuole essere una storia della “voce cantata” nel cinema americano.

Si esibiranno Angela Kim, soprano; Giuseppe Nova, flauto; Luigi Giachino, pianoforte e trascrizioni.

Nel Monastero della Stella risuoneranno le note di colonne sonore indimenticabili tra cui: “Over the rainbow” tratta dal film “Il Mago di Oz”, “Moon river” da “Colazione da Tiffany”, “Hello Dolly”, “Cabaret”, “New York, New York” tratte dalle pellicole omonime.

Queste ultime due canzoni hanno fatto conoscere Liza Minnelli in tutto il mondo.

E poi ancora la splendida “The way we are tratta” dal film, che in Italia era uscito con il titolo “Come eravamo”, noto per l’interpretazione della cantante Barbra Streisand nei panni anche di attrice protagonista assieme a Robert Redford con la regia di Sydney Pollack.

Della Streisand sarà eseguita anche “Memory” dal film “Cats”.

Tra i sedici brani in programma anche “Smoke gets in your eys” dal film “Roberta”, “As time goes by” da “Casablanca” e l’immancabile “My hearth will go on” dal film Titanic, il più grande successo della carriera della cantante Céline Dion, uno dei singoli più ascoltati della storia cinematografica americana, avendo venduto 18 milioni di copie in tutto il mondo.

Il concerto, con la degustazione del vino Chatus doc Colline Saluzzesi, è aperta a tutti.

Prenotazione su sito: monasterodellastella.it al seguente link:

https://www.monasterodellastella.it/prenotazione/singing-the-movie/198