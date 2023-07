"Fare Quadrato è il sinonimo della capacità cuneese di fare squadra".

Con queste parole il Presidente della Regione Alberto Cirio ha salutato il convegno di Fare Quadrato, associazione che riunisce gli amministratori under 40 della provincia di Cuneo, tenutosi giovedì 13 luglio a Mondovì ed intitolato "L’Amministrazione Pubblica è un mondo per giovani?"

“Grazie a tutti coloro che hanno partecipato al nostro evento di questa sera, tenutosi nella splendida cornice del Museo della Ceramica di Mondovì ed incentrato sulla partecipazione giovanile all’amministrazione locale e, più in generale, alla politica: abbiamo ascoltato esperienze personali diverse ma unite tutte dal filo conduttore della passione per le proprie comunità e per l’attività quotidiana sul territorio” affermano il Presidente Alberto Deninotti e il Vice Presidente Pietro Danna.

Fare Quadrato desidera porgere un sentito ringraziamento ai relatori Giulia Pastorella, Gianluca Colletti, Flavio Gastaldi, Daniele Pane e Luca Robaldo per aver condiviso con noi le loro esperienze ed il proprio punto di vista, ad Alberto Cirio, Monica Ciaburro e Matteo Gagliasso per i saluti istituzionali ed a Paola Scola per aver moderato egregiamente la discussione.