Venezia, scontro tra due barche in Laguna: tre persone salvate

(Adnkronos) - Scontro tra due imbarcazioni nel bacino della stazione Marittima di Venezia, poco prima delle 6.30 di questa mattina: tre persone sbalzate in acqua sono state salvate e recuperate dai vigili del fuoco. Lo scontro è avvenuto all’altezza della briccola 75 e un cabinato è affondato. I vigili del fuoco accorsi da Marittima, da Venezia centro storico e con il nucleo sommozzatori, hanno recuperato le tre persone, che non hanno riportato ferite, comunque assistite dal personale del Suem. Sul posto la polizia di stato e la capitaneria di porto. In corso il recupero dell’imbarcazione.