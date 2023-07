Il ringraziamento di una mamma al reparto di Ematologia del Santa Croce e Carle di Cuneo

Vorrei fare un ringraziamento speciale al reparto di Ematologia del S. Croce e Carle di Cuneo, in particolare a tutta l’equipe che ha aiutato mia figlia nell’affrontare una malattia lunga e delicata.

Sono sempre stati tutti molto presenti, non soltanto per la competenza che hanno saputo dimostrare medici, infermieri e oss, ma soprattutto per l’umanità che, io stessa consapevole, hanno mostrato e trasmesso a mia figlia durante i vari ricoveri.

La generosità, l’empatia, la comunione d’intenti, la condivisione affettiva… è proprio tutto ciò che tengo a portare in evidenza: la profondità emotiva di tutte le persone del reparto che, per chi è malato, fa veramente la differenza, al di là delle medicine.

I pazienti si sentono confortati, rassicurati, e a loro vengono tirati fuori sorrisi anche nei giorni più grigi.

Con questo pensiero, portavoce dell’avvenire, ringrazio e saluto calorosamente.

Claudia Botto