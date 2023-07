A Savigliano la pastasciutta antifascista con l'ANPI

Martedì 25 luglio la sezione cittadina dell’A.N.P.I. – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, in collaborazione con l’Associazione Voci Erranti Onlus, organizza una “Pastasciutta antifascista”, al fine di ricordare, analogamente ad altre organizzate in tutta Italia, quel semplice piatto di pasta che la famiglia Cervi offrì per festeggiare la destituzione di Benito Mussolini.

Tutelare la memoria della Resistenza e creare occasioni di aggregazione sociale attorno ai principi cardine della nostra democrazia, questo è l’obiettivo che l’iniziativa intende perseguire, ricordando e rivivendo insieme un importante episodio di partecipazione popolare e spontanea. Il 2023 poi è un anno speciale: sono passati 80 anni dall’inizio della Resistenza italiana e anche dalla storica “pastasciuttata” che la famiglia Cervi offrì agli abitanti del paese di Campegine.

L’evento, patrocinato dal Comune di Savigliano e sostenuto dalla Fondazione CRS, si terrà all’aperto, in piazza Turletti dalle ore 19 alle 23,30. La distribuzione della pasta, preparata dal Caffé Intervallo, avverrà a partire dalle ore 20 e sarà gratuita in sintonia con quanto fatto a suo tempo dalla famiglia Cervi.

Nel corso della serata saranno previsti momenti di riflessione storica e di convivialità, con animazioni e letture in collaborazione con l’Archivio Storico Comunale. Saranno inoltre esposti gli elaborati sul periodo della Seconda Guerra Mondiale e della Resistenza in Provincia di Cuneo, realizzati dagli studenti degli Istituti d’Istruzione Superiore “Arimondi-Eula” e “Cravetta-Marconi” che hanno partecipato al premio di studio “Beppe Allocco”. Per chi lo desidera, sarà infine possibile sottoscrivere la tessera all’A.N.P.I. per l’anno 2023.

La partecipazione alla serata è libera, tuttavia i posti per la pastasciutta sono limitati. Per prenotare inviare un messaggio (Whatsapp o sms) ai numeri 366.6815133 o 346.6112377 o scrivere una mail a anpi.savigliano@gmail.com