A Torre Mondovì Maiu e la Piccola Orchestra Cosmica in concerto & Federico Pellegrino del gruppo Sideralis - Officina delle stelle

Il Cavaliere del Tempo Libero e Principe del Campo Massimo Beltrando alias Maiu porta quest'anno al Ducato del Bardo il suo album dal vivo con l'orchestra per un evento imperdibile. Ecco dunque avverarsi finalmente l'evento che fu rinviato per motivi di maltempo.

Dalla notte dei tempi l'uomo si è perso nella contemplazione del cosmo: basta volgere lo sguardo al cielo, in una buia e limpida sera stellata, per vivere l'emozione del firmamento. Le stelle, attraverso l’oscurità dello spazio infinito, in un viaggio interminabile di luce ed energia, arrivano a noi e ci raccontano leggende e miti che affondano le loro radici in tempi remoti. Le costellazioni che oggi osserviamo sono le testimoni di questo retaggio. Un arcano libro celeste, scritto con polvere di stelle e umana immaginazione. Dalle grotte di Lascaux ai Popoli del Mare, attraverso l'oceano, per scoprire le stelle dei druidi fino ai confini della terra. Dove perdersi ai limiti tra realtà ed immaginario è un requisito necessario per viaggiare tra le stelle.