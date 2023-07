A Villanova Mondovì il dolore della guerra e la speranza della pace diventano un reading musicale

Di guerra e di pace. È questa la tematica che le parrocchie di Villanova Mondovì hanno scelto per le serate sotto le stelle dell’estate 2023.

Dopo l’appuntamento inaugurale, tenutosi giovedì 13 luglio e dedicato al mondo del cinema, giovedì 20 le parrocchie villanovesi presenteranno invece lo spettacolo “Parole di pace, parole di guerra nei romanzi e nelle poesie”. L’incontro, curato dall’associazione culturale Gli Spigolatori di Mondovì, porterà sul palco dell’oratorio un intreccio di letture e musica.

Le voci Gianluca Tomatis e Giulia Bertolino e il pianoforte di Romina Ambrogio, moderati dalla direttrice dell’associazione Valentina Sandrone, presenteranno al pubblico un reading musicale in cui i versi della letteratura racconteranno il dramma della guerra e, al contempo, la speranza della pace: un dramma e una speranza che, pur passando i secoli e le generazioni, restano invariati per chiunque abbia conosciuto il lutto, la violenza e la miseria che ogni conflitto porta con sé.

Da Bertold Brecht agli autori locali, passando per Primo Levi e Pablo Neruda, la guerra e la pace verranno declinate secondo le diverse sensibilità degli autori che, in ogni continente e in ogni tempo, si sono confrontati con l’orrore delle lotte fratricide e, in ultimo, dello sterminio organizzato.

L’appuntamento è quindi per giovedì 20 luglio alle ore 21.30 presso il cortile dell’oratorio della parrocchia di San Lorenzo.

In caso di maltempo l’incontro si terrà all’interno dell’oratorio o nella chiesa parrocchiale.

Ingresso libero.