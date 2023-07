"Apriamo il giardino alla città": laboratori, incontri e scambi a San Rocco Castagnaretta

“Apriamo il giardino alla città”: è il messaggio lanciato dalla Cooperativa Sociale Emmanuele al territorio con una serie di iniziative per il mese di luglio 2023 in occasione dell’apertura dell’area verde a San Rocco Castagnaretta in via Fontanelle 6 (Cuneo): un ampio spazio destinato alla relazione e all'incontro tra famiglie, bambini, adulti, per fare ed essere comunità.

Mercoledì 19 luglio dalle ore 18 alcuni operatori della cooperativa offriranno gratuitamente occasioni laboratoriali partendo dalle loro competenze professionali e personali. Alle ore 18 ci sarà un laboratorio creativo con i mandala, dedicato ai bambini/e dai 3 agli 11 anni e condotto dall’educatrice Carola Cismondi; sempre alle ore 18, Marta Demontis condurrà “Riconnettersi a sé”: laboratorio di meditazione per adulti (per questo laboratorio è necessaria l’iscrizione e portare con sé un tappetino).

Durante i laboratori nel giardino sarà possibile anche “incontrare” alcuni animali particolati, tra cui alpaca, asinello e caprette in collaborazione con Musi di Lana - Fattoria per grandi e piccini.

Dalle ore 19.30 ci sarà un’apericena sostenibile a cura di Spicanto - sapori da palato.

Dalle ore 20 verrà dato il via a uno scambio libero di oggetti, libri, vestiti e giochi in buono stato (è possibile portare un massimo di 15 capi da scambiare).

Le iniziative verranno realizzate nell’area verde della Cooperativa Emmanuele in via Fontanelle 6 a Cuneo.

Le iniziative, pensate come lancio del giardino della Cooperativa Emmanuele, pongono il focus sull’attenzione alla sostenibilità ambientale, alla circolarità e alle relazioni di vicinato. Gli eventi proposti e i film scelti nascono proprio dal desiderio di sensibilizzare alla cura dell’ambiente e al promuovere azioni che possano nascere dalla collaborazione tra realtà. La cooperativa Emmanuele, nel giardino a San Rocco Castagnaretta, vuole infatti proporre un luogo aperto alla cittadinanza, allo scambio e alle proposte per viverlo e animarlo. Questa prima rassegna nasce in collaborazione con il Soggiorno Cuore Immacolato, l’Accademia dei giocatori, la Parrocchia di San Rocco Castagnaretta, il Comitato di quartiere San Rocco Castagnaretta, l’associazione Comitato San Sereno e Fridays for future Cuneo. L’area verde è stata allestita con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, all’interno del progetto “Ansema ant’l prà”.

La cooperativa Sociale Emmanuele opera da oltre 30 anni sul territorio di Cuneo nella progettazione e realizzazione di attività e servizi socio-educativi rivolti ai minori e alle loro famiglie. Nel tempo ha attivato, in rete con Enti e organizzazioni del territorio, servizi di educativa di strada, centri aggregativi, interventi con le scuole, percorsi interculturali e formativi, accompagnamento di adulti in difficoltà, sostegno alla genitorialità.

Per informazioni: info@emmanuele-onlus.org – Elena Barberis 3881178400