Con il concerto dell’orchestra si è conclusa un’edizione spettacolare del Magliano Alfieri Classic Festival

La sala degli Stemmi del Castello di Magliano Alfieri gremita, un’esibizione di grande livello dell’orchestra MACF in conclusione di una settimana di grande musica.

Questo è stato l’epilogo entusiasmante di una kermesse musicale che ha interessato ben sei paesi del Roero e portato la musica classica tra castelli, borghi, piazze e panorami mozzafiato.

Grande partecipazione in ognuna delle location, sia a Magliano Alfieri, dov’era installato il “quartier generale” del Festival, sia a Monticello d’Alba, Govone, Priocca, Castellinaldo e Castagnito, dove allievi e maestri si sono alternati in esibizioni intense e di grande qualità musicale.

Sono stati 37 i partecipanti alle masterclass, con una decina di “Young” cioè piccoli musicisti seguiti proprio dai migliori allievi delle medesime, in una modalità molto creativa ed empatica, funzionale in un territorio come la musica, dove l’età ha un valore relativo.

Un successo anche le giornate in cui era presente nel castello Peter Horner, specialista della casa d’aste Brompton’s, che ha valutato gratuitamente decine di strumenti a corda.

Il concerto finale del MACF “Festival in Festa” di ieri mattina è stato diretto in alternanza da Gabriel Macrì e da Paolo Vivaldi docente di composizione musiche da film, una delle novità didattiche dell’edizione 2023, e ha entusiasmato gli spettatori.

Il direttore artistico Massimo Macrì ha dichiarato:

“Il concerto conclusivo dell' Orchestra degli studenti del Magliano Alfieri Classic Festival ha sancito un successo straordinario della manifestazione, con un programma vario e raffinato, da Mozart alla musica da film, con il giovane direttore d' orchestra Gabriel Macrì Pedregal che ha affrontato due meravigliose composizioni di Mozart ed Elgar, ed il grande compositore Paolo Vivaldi che ha diretto una suite dalla sua ultima colonna sonora della fiction 'Filomena Marturano' vincitrice del Nastro d' Argento 2023.

Con questo concerto si decreta il successo di una manifestazione che illumina il Roero e rende ancora più internazionale questo territorio meraviglioso ed i comuni che accolgono il Festival: un caloroso ringraziamento a Magliano Alfieri capofila e alla sua sindaca Giacomina Pellerino e a tutti gli altri comuni, ai loro sindaci e ai loro cittadini”

Presenti all’ultima esibizione nel castello i primi cittadini dei paesi coinvolti o loro rappresentanti, ringraziati dalla sindaca di Magliano Alfieri Giacomina Pellerino, emozionata nel salutare docenti, allievi e staff al termine di una settimana davvero gratificante e impegnativa.

Ecco il suo commento:

“Come sindaco sono lieta del grande successo della manifestazione sul territorio. Abbiamo accolto con grande piacere la presenza del sindaco di Bra Gianni Fogliato al concerto di chiusura, che ha espresso a speranza di poter annoverare anche Bra tra i comuni sostenitori del MACF”.

Si pensa già all’edizione 2024, nella quale potranno esserci novità e chissà, forse un ulteriore espandersi della musica classica MACF fra le colline del Roero. Proprio la presenza al concerto finale di Magliano Alfieri dei sindaci di Bra e Guarene, Gianni Fogliato e Simone Manzone ha suggerito che qualcosa si sta muovendo in quelle direzioni.