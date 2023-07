Cuneo, Filippo Gambetta e Sergio Caputo animano le Periferie danzanti al Donatello Folk fest

L’estate in Casa del Quartiere Donatello si anima al ritmo del FOLK

Dopo l’esperimento invernale dei Bal Fol(K) nasce il festival Periferie Danzanti che farà ballare la casa del Quartiere Donatello nell’estate 2023.

Si vuole portare Musica, Cultura e Tradizioni in un quartiere periferico e popolare di Cuneo, grazie al coinvolgimento di tanti giovani che, appassionati della musica e del ballo folk, hanno deciso di spendersi per questa iniziativa, accompagnati e supportati dagli educatori della Casa del Quartiere Donatello

Un Festival che guarda oltre i confini del nostro territorio per coinvolgere artisti provenienti da oltralpe e Liguria.

Dal pomeriggio di ogni appuntamento sarà possibile partecipare a sessioni di Atelier o Workshop che gli artisti proporranno agli appassionati che vorranno scoprire trucchi e segreti di alcuni suoni o balli.

Dopo la prima data del 24 giugno con Philippe Plard direttamente dalla Bretagna si prosegue Sabato 22 luglio alle ore 21.00 con uno dei gruppi di bal folk più originali del panorama italiano, Filippo Gambetta (organetto) e Sergio Caputo (violino) che presentano un repertorio rivolto sia al pubblico dei danzatori che agli ascoltatori. I due artisti, accomunati dalla passione per le musiche di tradizione ma anche dalla scrittura di musiche nuove ad esse ispirate, hanno all’attivo due album con la formazione Maestrale, realizzati per l’etichetta Visage Music. Con Maestrale si sono esibiti in numerose rassegne nazionali tra cui Etétrad, Civitella Alfedena Folk Festival, Festival di Musica Popolare di Forlimpopoli, Suq Genova, Festival Il Solstizio d’Estate, Suoni della Murgia, Concerti all’Abbazia di San Fruttuoso di Camogli, Alpisonanti, Gezmataz Festival, Festival Crinali. Entrambi hanno all’attivo collaborazioni importanti nell’ambito della world music e tengono da molti anni in tutta Europa workshop sui loro strumenti. Hanno tenuto concerti in Catalogna, Svizzera, Danimarca, Finlandia e Belgio

Nel pomeriggio alle ore 15.00 i due musicisti proporranno due workshop di strumento (rispettivamente organetto diatonico e violino), a numero chiuso, prenotazioni a balfolk.cuneo@gmail.com

Tutte le serate sono ad ingresso libero e gratuito, per gli atelier e i workshop si chiede di prenotarsi a balfolk.cuneo@gmail.com , i posti sono limitati.

Maggiori informazioni sulle pagine di Balfolk Cuneo e Casa del Quartiere Donatello (facebook e instagram)

Il festival proseguirà nell’estate con una data al mese sempre in Casa del Quartiere.

Il 26 agosto il palco sarà del duo formato da Cyril Etienne al clarinetto e Loïc Etienne all’organetto dall’Auvergne, in arte Duo Etienne.

Con loro l’Atelier pomeridiano sarà di bourrée d'Auvergne, le danze del Centro Francia.

La chiusura del festival sarà affidata ai Turbobal, le bal galactique! di Cécile Delrue-Birot (canto / ghironda / violino) e Lucas Thébaut (organetto). Ci accompagneranno nell’Atelier con divertenti e variegate danze del Poitou con Lucas Thébaut.

Periferie Danzanti è il primo Festival Folk della zona che aspira a diventare un appuntamento centrale dell’estate cuneese.

Il Festival è sostenuto dal Consiglio Regionale del Piemonte e da tutti quelli che decideranno di sostenere la manifestazione.