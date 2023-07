Il presidente della Provincia ha premiato la giovane atleta Sara Curtis

All’atleta Sara Curtis, campionessa europea juniores di nuoto che rappresenta la passione e l’orgoglio cuneese nel mondo dello sport”. Questa la motivazione riportata sull’attestato di benemerenza che il presidente della Provincia Luca Robaldo ha consegnato oggi lunedì 17 luglio a Cuneo alla giovane nuotatrice saviglianese che si è distinta ai campionati europei juniores di nuoto 2023 vincendo quattro medaglie e affermandosi come uno dei talenti emergenti del mondo sportivo della Granda.

Curtis, 16 anni, è atleta del Centro Sportivo Roero e tesserata per il Team Dimensione Nuoto. Nella trasferta degli azzurri a Belgrado per l’Europeo Juniores di nuoto la campionessa italiana sui 50 stile libero va a podio quattro volte nella competizione internazionale, con un oro nei “suoi” 50 metri sempre nel libero e l’argento sui 100 come individualista, con altre due medaglie (oro nella 4×100 e argento nella 4×100 mista) dalle staffette.

Il presidente Robaldo: ““E’ un attestato semplice che però viene dal cuore e che dice tutto il nostro orgoglio per questa giovane atleta che la provincia di Cuneo e anche l’Italia stanno imparando a conoscere come la nuova, possibile, “regina” della velocità. Un grazie anche alla sua famiglia che l’ha seguita fin da piccola e all’allenatore Thomas Maggiora, il primo a intuirne le potenzialità e a seguirne la preparazione atletica”. Prossimi obiettivi di Sara saranno le Olimpiade di Los Angeles 2028 e prima ancora Parigi ’24.