L’estate monregalese continua a ritmo di musica

l successo dei ‘Doi Pass per Mondvì’, giunti alla ventottesima edizione, continua. Anche la seconda serata della manifestazione ha fatto registrare ottima affluenza e grande partecipazione durante gli eventi che hanno animato il centro storico di Mondovì Breo. “SMAC”: shopping, musica, arte, cultura! Un’estate al bacio!

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori: da un lato l’Associazione “La Funicolare”, dall’altro il Comune di Mondovì, sostenuti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e dal Consiglio Regionale del Piemonte: «I Doi Pass vogliono continuare a stupire – dichiara Mattia Germone, presidente “La Funicolare” – portando a Mondovì proposte inedite e divertenti. Il riferimento va allo spettacolo della Cricca delle Drag Queen che dal palcoscenico di Italia’s Got Talent si spostano su quello di piazza Santa Maria Maggiore per uno spettacolo colorato e variegato. Diamo spazio all’arte, in tutte le sue forme».

«Le prime due serate dei ‘Doi Pass’ sono state un crescendo, non solo di pubblico ma sotto il profilo dell’eco mediatica» il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno. "Siamo molto soddisfatti, in particolare, per gli eventi Tune-In – Art & Music Expo, condotti dallo Spazio Giovani. Un progetto sviluppato da Groove Eater Studio, in collaborazione con la Città di Mondovì, la Fondazione Crc ed il Circolo delle Idee, rivolto alla scoperta della cultura moderna attraverso arte e musica. Quattro tappe, una in ogni serata dei Doi Pass, che danno voce ai talenti musicali e artistici dei monregalesi".

E si continua! Domani, martedì 11 luglio, ritorna “Cinema sotto le stelle”: a partire dalle 21.30 i gradoni di piazza Maggiore diventeranno le suggestive poltrone da cui godersi, sempre a ingresso libero, “Troppo cattivi”. Un gangster movie animato, ideale per una spensierata serata in famiglia, di cattivi leggendari, personaggi abituati a fare paura alle folle con la loro semplice apparizione, capitanati dal più affascinante e storicamente accreditato dei villain delle favole: il lupo.



Mercoledì 19 luglio, inoltre, riflettori nuovamente accesi sul quartiere di Mondovì Breo con “Doi Pass”. Tra gli appuntamenti clou della terza serata l’inedita esibizione, in piazza Santa Maria Maggiore, de “La Cricca delle Drag Queen”. Jill Tonic, Lucrezia Borchia, Madelaine Rubia e Cristy McBacon sono le protagoniste della colorata performance portata sul palco di Italia’s Got Talent​, un omaggio alle regine del pop Beyoncé​, Rihanna​, LadyGaga​ e Madonna​. Nella ex chiesa di Santo Stefano, in via Sant’Agostino, il medico alpinista torinese Francesco Cassardo sarà ospite del Cai Mondovì e dell’Azione Cattolica italiana. Ospite dell’Azione Cattolica e del Cai Mondovì, l’alpinista racconterà la sua esperienza e il nuovo progetto a cui sta lavorando. Nel 2019 il grave incidente sul Gasherbrum VII, oggi una nuova spedizione, con una missione umanitaria in Uganda.