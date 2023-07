Online la piattaforma per acquistare servizi per la casa, la persona e la famiglia

È online da venerdì scorso il portale di vendita diretta di servizi (e-commerce) di “Communal Living”, un progetto realizzato dal Comune di Cuneo in partenariato con Open House Impresa Sociale ed Eclectica+ Ricerca e Formazione Impresa Sociale, finanziato dal Fondo per l’Innovazione Sociale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



Collegandosi al sito https://shop.communalliving.it sarà possibile procedere all’acquisto on line di alcuni servizi per la cura della casa, della persona e di baby parking.

I servizi sono erogati da operatori economici già attivi e radicati sul territorio cuneese, che hanno scelto di sperimentare una nuova e ulteriore modalità di erogazione dei loro servizi, per raggiungere un pubblico più ampio e produrre insieme un effetto positivo sulla qualità della vita dei cittadini cuneesi.

Lo scopo di Communal Living, che è uno dei 18 progetti a livello nazionale ammessi dal Ministero alla fase sperimentale, è proprio quello di mettere a disposizione di cittadini e famiglie una serie di servizi che permettano una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e parallelamente favoriscano l’indipendenza e l’autonomia. Servizi di tipologia diversa e rivolti a tutte le categorie di persone, con un unico obiettivo: conciliare meglio lavoro e famiglia, mettere insieme nella maniera più razionale possibile le attività di cura e assistenza con la quotidianità, impegni e tempo libero, esigenze abitative e di vita differenti.

Sulla piattaforma online di Communal Living si trovano tutti questi i servizi, che sono in via di implementazione e che vengono aggiornate di giorno in giorno. Per ora si parte con i servizi di:

- consegna pasti a domicilio disponibili in versione standard, ma anche per regime alimentare ipoglicemico e a consistenza modificata)

- parrucchiere, pedicure e manicure a domicilio

- prestazioni sanitarie (iniezioni, medicazioni, rilevazione parametri vitali)

Presto arriveranno anche i servizi di baby parking e accompagnamento per visite mediche ed esami.

L’elenco completo dei prodotti acquistabili è in continuo aggiornamento è disponibile al link:

https://shop.communalliving.it/collections/all





Gli stessi servizi possono essere acquistati con il supporto degli operatori presso il Centro Servizi Communal Living, a Cuneo in via XX Settembre 47/A (388 1707449, info@communalliving.it), aperto dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, il lunedì dalle 15 alle 18).

Per ulteriori informazioni e approfondimenti consultare il sito del progetto www.communalliving.it, scrivere a info@communalliving.it o telefonare al numero 338 1707449.