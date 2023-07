Racconigi: alle famiglie in difficoltà oltre 100 "carte acquisti"

La Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di Bilancio 2023), ha istituito un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno in corso, per consentire l’acquisto di beni di prima necessità da parte di 1.300.000 nuclei familiari che versano in condizioni di difficoltà economia. Al comune di Racconigi sono stati destinati 40.545 euro, suddivisi in 106 carte acquisti (dal valore di 382,50 euro cadauna) da distribuire ad altrettanti nuclei familiari individuati direttamente dall’INPS e verificato dagli uffici comunali.



Il denaro disponibile sulla carta acquisti “Dedicata a te” sarà utilizzabile per l’acquisto di beni di prima necessità, ovvero: carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole, pescato fresco, latte e suoi derivati, uova, oli d'oliva e di semi, prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, paste alimentari, riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale, farine di cereali, ortaggi freschi, lavorati, pomodori pelati e conserve di pomodori, legumi, semi e frutti oleosi, frutta di qualunque tipologia, alimenti per bambini e per la prima infanzia, lieviti naturali, miele naturale, zuccheri, cacao in polvere, cioccolato, acque minerali, aceto di vino, caffè, tè, camomilla, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica.



I beneficiari del contributo sono stati individuati tra i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio racconigese, in possesso di una certificazione ISEE ordinario 2023 con indicatore non superiore ai 15.000 euro annui, dando precedenza ai nuclei familiari composti da non meno di tre componenti.



Il contributo non spetta ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza, Reddito di inclusione o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà o in cui almeno uno dei componenti sia percettore di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI e Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori), DIS-COLL, Indennità di mobilità, Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, Cassa integrazione guadagni-CIG, qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

I beneficiari individuati, a partire da domani 18 luglio, saranno destinatari di una notifica contenente la comunicazione dell’assegnazione del contributo e le modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali abilitati.



La carta acquisti è utilizzabile presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari, e sarà necessario effettuare almeno un acquisto entro il 15 settembre 2023, pena la decadenza dal beneficio e l’impossibilità di utilizzare la somma sopra indicata.



«L’inflazione alle stelle degli ultimi anni - commenta il vice sindaco e assessore alle Politiche Sociali Alessandro Tribaudino - ha impattato gravemente sulla capacità di spesa delle famiglie, già duramente colpite dalla crisi pandemica. Questa carta acquisiti va ad affiancarsi alle altre misure nazionali e regionali di sostegno che le famiglie possono già richiedere in base al proprio valore ISEE: il bonus gas e luce, il bonus idrico, il contributo regionale a sostegno della locazione, il bonus asilo nido, la carta acquisiti. Oltre agli aiuti previsti dallo stato, anche il comune di Racconigi sta facendo la sua parte in modo continuativo già da diversi anni: anche quest’anno sono stati infatti confermati l’esenzione ticket sanitario, gli esoneri per le spese scolastiche e nelle prossime settimane si terranno gli incontri con le parti sociali territoriali per l’attivazione di ulteriori misure a sostegno delle famiglie più bisognose, lavorando sulla riduzione della TARI 2023 e sul rimborso addizionale comunale IRPEF 2022”.