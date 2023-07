Seminare fiori di cambiamento: letture e musica al castello di Rocca de' Baldi

Ogni anno si tiene l’evento di poesia globale "100Thousand Poets for Change" (100mila Poeti per il Cambiamento). Si tratta della più grande performance poetica ed artistica di ogni tempo, che coinvolge annualmente migliaia di poeti, musicisti e artisti impegnati per la realizzazione di una società a misura d’uomo dove pace, attenzione all’ambiente, lotta ai cambiamenti climatici, giustizia sociale, diritti umani siano sempre più attuati e vissuti in profondità.

Siamo invitati a seminare fiori di cambiamento attraverso la cittadinanza attiva, azioni individuali e sociali di solidarietà consapevole, l’arte, la musica e la letteratura perché anche di bellezza abbiamo bisogno.

Anche Margutte aderisce all’iniziativa, in collaborazione con il Comizio Agrario di Mondovì, il Comitato di Mondovì della Società Dante Alighieri, il Centro Studi Etnografici Museo “Augusto Doro” e il Comune di Rocca de’ Baldi.



L’appuntamento è nel parco del Castello di Rocca de' Baldi , domenica 23 luglio alle ore 16:30. Vi aspettiamo numerosi, anche a contribuire all'evento leggendo i vostri scritti.

Il gruppo di musica occitana l’Adrech accompagnerà le letture. Faranno da scenografia gli alberi secolari del parco.