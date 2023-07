In Granda le temperature più alte del Piemonte. Mercoledì il livello di allerta salirà a "pericolo"

Sarà una settimana di gran caldo quella che si è aperta oggi, lunedì 17 luglio, e che vedrà fino a metà settimana la colonnina di mercurio alzarsi sempre più prepotentemente.



Responsabile l'alta pressione subtropicale, che dopo tanti tentennamenti, sembra aver trovato gli sbocchi necessari per arrivare e installarsi nel nord ovest del nostro Paese, dopo una primavera e un inizio estate piuttosto freschi.



Temperature che, come sempre, data la morfologia del nostro territorio, risulteranno più "gradevoli (si fa per dire) dal capoluogo verso le valli, con le pianure di Braidese, Albese e Saviglianese pronte invece a diventare arroventate anche a causa di un tasso di umidità piuttosto elevato.



Oggi nel capoluogo la temperatura massima dovrebbe toccare i 32°C intorno alle 16, con le previsioni che danno una probabilità di temporale intorno al 40%. Sui 36°C la temperatura percepita, per un indice Hsi (l’indice sintetico per la misura dello stress da calore relativo al clima del periodo) pari a 9,4 in una scala da 0 a 10.



La prescrizione contenuta nel bollettino ondate di calore di Arpa Piemonte (iin allegato a fondo pagina), aggiornato alle 13 di oggi, lunedì 17, è quella di "molta cautela", raccomandazione confermata anche per domani, martedì 18 luglio, quando la temperatura massima prevista sarà di 37°C, che salirà a 42°C in termini di temperatura massima percepita e un indice Hsi confermato a 9.4.



Gli stessi valori di temperatura - i più alti dell’intera regione – vengono indicati per la giornata di mercoledì 19 luglio, giornata nella quale un indice Hsi previsto in salita a 9.6 (il peggiore in regione insieme a Torino) porta l’agenzia regionale per l’ambiente ad alzare l’allerta a livello massimo di "pericolo", prevedendo. "Grande disagio, possibili crampi e spossatezza, elevata probabilità di colpi di calore dovuti a prolungate esposizioni al sole o attività fisica" e suggerendo di "evitare sforzi" e "cercare un luogo fresco". Condizione che in quella giornata ci accomuna peraltro alle province di Alessandria, Biella, Torino, Verbania e Vercelli.



Chi è in ferie può approfittarne fare una scappata sulle nostre vette. Lì respirerà subito meglio: a Chianale, in Valle Varaita, il picco del caldo è previsto per domani, ma sarà decisamente gradevole: 22°. Passando alla Valle Stura, ad Argenterà si sfioreranno i 25° domani come ad Acceglio in Valle Maira.