Le rubano l'auto parcheggiata nel cortile di casa a Roata Rossi: "Sono stati velocissimi"

Sta diffondendo le immagini sui social e si appella a chiunque possa imbattersi o vedere l'auto della sua fidanzata e convivente, alla quale, ieri sera verso la mezzanotte, è stata rubata la vetture parcheggiata nel cortile di casa.

E' successo a Roata Rossi. A scriverci Alex.

Ieri sera, in questa abitazione un po' isolata alle porte di Cuneo, lui e la compagna erano già a letto. Lei, la proprietaria della vettura, una Giulietta di colore bianco, ha sentito dei rumori provenire dal cortile. Il tempo di affacciarsi e di capire che le stavano portando via il mezzo, uscendo senza grossi sforzi dal cancello, aperto con il telecomando presente in auto.

Alex, il fidanzato, è corso in strada urlando, ma non è riuscito a fermarli. La coppia ha allertato i carabinieri, presso i quali è stata sporta denuncia.

Nel frattempo si spera che, diffondendo l'appello e le immagini della vettura, qualcuno possa fornire informazioni utili per ritrovarla.