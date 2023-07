Giorgia Silvestri (Conte Orologi), imprenditrice ed esperta di orologeria, si rivolge ai suoi follower per scoprire quali orologi vorrebbero lasciare in eredità ai propri figli

L'orologio, da semplice oggetto di misurazione del tempo, sta diventando sempre più una forma di investimento apprezzata da collezionisti e appassionati di tutto il mondo. Giorgia Silvestri, giovane imprenditrice e titolare insieme al marito Roberto Fresta della rinomata boutique romana Conte Orologi, ha recentemente intrapreso un'iniziativa stimolante sui social media. Attraverso i suoi account Instagram e Facebook, ha coinvolto i propri follower, diverse migliaia, cercando di scoprire quali orologi vorrebbero acquistare per lasciarli in eredità alle generazioni future, ipotizzando di avere a disposizione un budget di qualche migliaia di euro.

La domanda, volutamente provocatoria, ha generato numerose risposte da parte degli appassionati di orologi: “C’è chi vorrebbe un Patek Philippe Nautilus, ma essendo molto difficile da trovare si “accontenterebbe” di un Daytona Oro Rosa. C’è chi vorrebbe il Breitling Navitimer Chronograph oro o l’Omega Speedmaster 321 o ancora il Jaeger LeCoultre Reverso Oro Rosa”, racconta Giorgia.

La giovane imprenditrice sostiene che gli acquirenti stanno diventando sempre più sofisticati nella loro ricerca di pezzi unici e di grande valore, e desiderano tramandare ai propri figli qualcosa di veramente esclusivo. In particolare, gli orologi vintage di lusso prodotti negli anni '60 e '70 sono tra i preferiti, poiché rappresentano una combinazione unica di importanza storica, culturale, estetica e tecnica.

Secondo Giorgia, gli orologi vintage di lusso prodotti in quegli anni vantano una grande importanza perché durante quel periodo, l'industria dell’orologeria ha vissuto una fase di grande creatività e innovazione, con l'introduzione di design iconici e di nuove tecnologie. Gli orologi di questa epoca rappresentano autentiche testimonianze di stile e artigianato.

Oltre all'importanza storica, gli orologi vintage di lusso offrono un valore estetico unico. I loro design atemporali e distintivi catturano l'attenzione degli amanti degli orologi, che apprezzano la raffinatezza e l'eleganza di queste creazioni d'epoca. Ogni orologio racconta una storia e rappresenta un pezzo di eredità da tramandare alle future generazioni.

Ampio spazio per gli orologi in acciaio e oro che hanno guadagnato una grande popolarità tra gli appassionati, perché la combinazione dei due metalli offre un'estetica affascinante, con la durezza e la resistenza dell'acciaio che si fondono con la brillantezza e la bellezza dell'oro. Questi orologi rappresentano l'equilibrio perfetto tra robustezza e eleganza, rendendoli ideali per coloro che cercano un oggetto che possa resistere al passare del tempo, sia in termini di stile che di durabilità, ma soprattutto in termini di valore economico. Secondo Giorgia, questi orologi offrono diverse caratteristiche che li rendono attraenti come forma di investimento.

Gli orologi di lusso spesso mantengono il loro valore nel corso del tempo e, in alcuni casi, possono perfino apprezzarsi notevolmente. Ciò è particolarmente vero per i modelli rari, limitati o con una storia significativa.

"La risposta appassionata dei nostri follower è stata davvero sorprendente", ha dichiarato Giorgia Silvestri. "È gratificante vedere come le persone attribuiscano un valore così profondo agli orologi, considerandoli veri e propri simboli di eredità e successione. La nostra missione è quella di soddisfare questa crescente richiesta di orologi unici, valorizzando la storia e la bellezza di pezzi vintage di alta qualità".

La boutique Conte Orologi si impegna a offrire una selezione curata di orologi vintage (ma non solo) di lusso e grazie alla competenza di Giorgia Silvestri e alla sua passione per gli orologi, offre ai suoi clienti la possibilità di acquistare pezzi di grande valore, facendo diventare l’orologio una vera e propria forma di investimento.

"Come collezionista e imprenditrice nel settore degli orologi, consiglio di considerare l'orologio come una forma di investimento lungimirante", afferma Giorgia Silvestri. "La combinazione di bellezza, storia e potenziale valore economico rende gli orologi una scelta affascinante e interessante per coloro che cercano opportunità di investimento uniche da lasciare ai propri figli.”

