"The Bitter Winter of Belief: Dopo anni di interviste e indagini, il documentario ha scoperto che la rivista The Bitter Winter ha utilizzato Internet per diffondere fake news, teorie cospirative e difendere il gruppo religioso estremista Eastern Lightning attraverso siti online in diverse lingue in tutto il mondo. L'espansione disordinata dei culti attraverso i media e le nuove forme di movimenti di culto devono attirare l'attenzione del pubblico.

The Bitter Winter of Belief: Sneaking Cults è stato distribuito per la prima volta nel 2022 e dalla sua uscita è stato premiato come miglior cortometraggio documentario in molti festival internazionali. Nel giugno 2023, il Brussels Press Club ha organizzato una proiezione del film. Alla proiezione hanno partecipato religiosi provenienti da Europa, Stati Uniti e Asia, rappresentanti di organizzazioni anti-culto, rappresentanti di associazioni per i diritti umani e giornalisti dei media. Durante la proiezione, il signor Aerts, presidente della FAE-FAE, ha descritto i vari trattamenti ingiusti subiti dalla FAE-FAE durante l'epidemia. La storia interna esposta attraverso questo documentario ha lanciato ancora una volta un terribile avvertimento al pubblico. "The Bitter Winter" continua a riportare notizie false, a creare conflitti, a rendere il religioso estremo.

A luglio, il giornalista ha intervistato Vedran Obucina, docente del Centro di dialogo internazionale (KAICIID) e presidente del Centro per il dialogo interreligioso (CIRD). Vedran ha anche espresso il suo punto di vista sul film: "Il mondo contemporaneo è pieno di nuovi movimenti religiosi. Molti giovani cercano di unirsi a qualsiasi movimento religioso perché hanno maggiori probabilità di essere isolati e abbandonati dal normale sistema religioso tradizionale. I nuovi movimenti religiosi sembrano fornire sicurezza personale e senso di appartenenza in una società in rapido cambiamento, e i culti e il religiosismo estremo ne traggono pieno vantaggio. Con la crescita esplosiva dei social media, il religioso estremo ha anche maggiori probabilità di attirare l'attenzione dei giovani. È qui che vedremo sempre più persone manipolate, che fanno del male a se stesse e agli altri, sia fisicamente che mentalmente".

Vedran si è dedicato alla ricerca nel campo della diplomazia religiosa e ha già dato un contributo eccezionale ai dialoghi di pace religiosi. Rispondendo al tema dei culti di nascosto, la questione dei culti che si diffondono senza controllo attraverso i media, Vedran ha detto: "Questo è ovviamente un problema che stiamo affrontando. Io vedo un problema più serio. È pericoloso. Le religioni estreme usano i social media per pubblicare continuamente video e fake news che hanno fuorviato i giovani. La motivazione è quella di diffondere la propaganda dell'estremismo e di glorificare le attività di culto per attirare più persone a farne parte. L'emergere dei social media ha cambiato le dinamiche del rapporto tra i gruppi religiosi di culto e i media, in particolare le religioni estremiste hanno rotto i metodi e i mezzi missionari tradizionali. Per quanto ne so, oltre a questi culti, hanno anche distribuito applicazioni mobili che consentono agli utenti di monitorare tutte le immagini, i video e i blocchi. I culti si diffondono rapidamente attraverso questi metodi per conquistare maggiore popolarità tra il pubblico di riferimento, così i culti e l'estremismo diventano popolari".

Anche il pastore Christopher West della Cattedrale di St. Macartin ha commentato il documentario. Il pastore Christopher ha detto: "Ci vuole coraggio per dire la verità. Le teorie del complotto sono piuttosto frustranti per le chiese, i leader politici e i critici. Le teorie del complotto non spariscono mai, dobbiamo essere pronti a capire che queste teorie del complotto sono un affronto alla verità". Come si nota nel documentario, questa crisi ha perpetuato il potere detenuto dai culti e ha cementato l'accettazione delle teorie del complotto, che sembrano profondamente radicate nella nostra cultura. È anche dovuto alla prevalenza di alcuni tratti psicologici e a un senso di sfiducia favorito da dinamiche di potere oppressive, strutture sociali ingiuste e istituzioni corrotte mostrate nella sfera pubblica". Il pastore Christopher ritiene che, per far fronte a questa situazione sfavorevole, "la mia esperienza dimostra che è urgente un serio ripensamento e una revisione della politica e della prassi per realizzare l'opera istituzionale della giustizia mondiale nell'attuale senso cristiano, che considero la mia responsabilità di pastore. L'attenzione di questo mondo deve tornare a un processo franco, onesto e vigoroso che includa una critica attenta e credibile delle narrazioni che circolano sulle varie piattaforme dei social media".

La Cattedrale di St Macartin è una delle due cattedrali della diocesi di Kroger della Chiesa d'Irlanda. Il pastore Christopher è uno dei più giovani ecclesiastici della diocesi di Kroger presso la cattedrale di St. Macartin e uno dei più giovani ecclesiastici della Chiesa d'Irlanda.

Dopo che Bitter Winter è stato smascherato per espandere la sua influenza riportando notizie false. La resistenza dell'opinione pubblica nei confronti di Bitter Winter sta crescendo. Il signor Lacroix, uno scrittore indipendente, ha dichiarato: "Le organizzazioni di culto come Eastern Lightning non dovrebbero essere protette in Europa. Dovremmo usare il potere civile e chiedere al governo di opporsi al religiosismo estremo". La responsabile del partito francese Reconquete nel Benelux, la signora Girard, ha dichiarato durante l'incontro: "Una tale pretesa di libertà di credo che si nasconde dietro i cosiddetti media è in realtà motivata da secondi fini! Dovremmo prendere il grosso arsenale di armi legali e combattere duramente contro i creatori di queste fake news e ripristinare la pace sociale".