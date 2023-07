A Baravalle il "Premio Internazionale alla Buona Volontà"

Giunta alla sua sesta edizione, sabato 15 luglio, presso il teatro “Alla Confraternita” di Limone Piemonte, si è svolta la cerimonia di consegna del “Premio alla buona volontà” ideato e organizzato da Dino Rossetti.

Il “Premio Internazionale alla Buona Volontà”, per il terzo anno consecutivo, si è svolto a Limone Piemonte.

Le Associazioni no-profit A.I.C.A.S & U.C.E.P.I, per questa edizione hanno selezionato un palinsesto di ospiti molto rappresentativi per il territorio Cuneese.

La manifestazione è iniziata già ai primi di luglio, con l’inaugurazione dell’esposizione di opere d’arte scelte e allestite, fruibili gratuitamente per l’intera settimana presso il Grand Hotel Excelsior Palace di Limone Piemonte.

Una serie di appuntamenti che sono culminati con la serata di gala, tenutasi sabato sera, alle ore 21, presso il teatro “Alla Confraternita”di Limone Piemonte.

Durante la serata, condotta da Vera Anfossi e Gian Maria Aliberti Gerbotto, è stato consegnato l’ambito premio a tutte quelle persone che si sono distinte con il loro operato in diversi ambiti.

Il Premio, come in ogni edizione, vanta il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo, del Comune di Limone Piemonte, dell’ATL, della Valle Stura e dell’Unione Alpi Marittime e Area Protette Alpi Marittime.

Patron della serata, Dino Rossetti, l’ideatore del Premio che, grazie all’attenta valutazione della prestigiosa giuria, composta dal Professor Beppe Ghisolfi, dal giornalista e scrittore saluzzese Gian Maria Aliberti Gerbotto e dal giurato, il vignettista cuneese Danilo Paparelli ha individuato le “eccellenze”, persone volenterose che si sono distinte nel sociale attraverso l’arte, la cultura, l’imprenditoria, la ricerca e la moda.

Tra i premiati del galà, l’imprenditore Luca Baravalle, Presidente dell’omonima Fondazione.

Durante la kermesse è stato siglato il protocollo d’intesa tra le Associazioni A.I.C.A.S & U.C.E.P.I e la Fondazione Baravalle ETS, sodalizio nato dalla comunione di intenti, condivisione di ideali e obiettivi fondati sull’importanza e sul rispetto dei valori umani.

Baravalle e Rossetti, mettendo in comune le proprie forze e competenze intendono realizzare progetti solidali, attraverso la condivisione di esperienze culturali, personali e spirituali, avendo anche cura, nel contempo, dell’aspetto della tutela delle tradizioni storiche, architettoniche, artistiche e culturali.

Oltre a Baravalle, nel corso della serata sono stati premiati anche altri illustri esponenti per le varie categorie: arte, cultura, imprenditoria, musica e spettacolo, ristorazione, sport e volontariato.

Per la categoria cultura è stato premiato il Professor Giuseppe Tardivo, una delle figure più autorevoli del mondo accademico, istituzionale ed economico-finanziario nazionale ed europeo nel settore del business management, recentemente entrato a far parte del Consiglio Direttivo della Fondazione Baravalle, in qualità di Consigliere.

La serata è stata allietata da una sfilata di costumi d’epoca a cura di Fabiola Aimar e la brillante esibizione canora di Valeria Arpino.