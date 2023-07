A Cuneo la prima nazionale del musical La Sirenetta: biglietti in vendita su Promocuneo

Sono in vendita online su www.promocuneo.it i biglietti del secondo appuntamento del Cuneo Classica Festival …….e dintorni 2023.

La Sirenetta è il Musical che andrà in scena in prima nazionale il 23 luglio a Cuneo in piazza della Costituzione. Regia di Ilaria Deangelis Prodotto da Marco Borzatta per Luna Di Miele Produzioni srl

Una storia che ha emozionato intere generazioni, scenografie da favola e musiche coinvolgenti vi accompagneranno in un emozionante viaggio negli abissi degli oceani.

Liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Hans Christian Andersen, è la storia di Ariel, figlia di Tritone Re del mare, una ragazzina per meta pesce e metà umana, che vive negli abissi degli oceani, libera e felice, accompagnata sempre dal suo fidatissimo amico Sebastian, uno strano e pasticcione Crostaceo Rosso che, a modo suo la vuole proteggere da tutte le insidie ed i pericoli nascosti nei fondali marini. Un giorno, come capita a tutte le adolescenti, anche Ariel disubbidisce ad un preciso ordine di suo padre, che vietava a tutti gli esseri marini di andare in superfice. Durante una di quelle escursioni vietate, Ariel vede passare una nave con al timone un bellissimo Principe dagli occhi azzurri come il mare ed è subito amore. Ma gli umani hanno le gambe, mentre Ariel ha la coda, una coda da pesce…

Promossa dal Comune di Cuneo, la rassegna è organizzata dalla Promocuneo, in collaborazione con Amici per la Musica di Cuneo, con il contributo della Fondazione CRT, della Fondazione CRC e di Generali Assicurazioni

Prevendita in Promocuneo, Corso Kennedy, 5 f: venerdì 21 luglio dalle ore 16,00 alle ore 18,00

