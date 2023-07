A Rore per la rassegna "Le storie del chiosco appuntamento con Enrico Sabena e Paola Oreglia

Sabato 22 Luglio alle 16.00 all’Oste dei Sarvanot di Rore (Sampeyre), per la Rassegna “LE STORIE DEL CHIOSCO” Enrico Sabena e Paola Oreglia, autori dei libri per bambini “Trek & Bike e le incredibili forme dell’acqua” e “Trek & Bike e la montagna di Leonardo” (Fusta Editore) coinvolgeranno i bambini in un viaggio fatto di acqua e colori per avvicinarli a una leggenda che narra di un antico Re che fu pietrificato e trasformato in una montagna: il Monviso

Per informazioni ci si può rivolgere a Silvia (346 2175087) o a Stefania (348 2230972)