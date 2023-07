Pamparato, gli appuntamenti per la terza settimana del Festival dei Saraceni

Parallelamente allo svolgimento del Corso di Musica Antica a Pamparato, in programma come ogni anni a Pamparato dal 17 al 23 luglio con un gruppo di docenti di assoluta eccellenza, la terza settimana del Festival dei Saraceni si aprirà giovedì 20 luglio alle ore 18.30 in Sala Ghislieri con l’Harp Gala, appuntamento conclusivo del 17th International Summer HarpMasters Academy, evento internazionale che per dieci giorni ha portato a Mondovì la crème mondiale dell’arpa, tra cui la russa Milda Agazarian, la nostra Mara Galassi e la belga Anneleen Lenaerts.

Questo concerto a ingresso libero vedrà protagonisti accanto ai loro docenti diciassette allievi provenienti da ogni parte del mondo, dalla Cina agli Stati Uniti e dalla Malaysia al Portogallo, che proporranno un programma estremamente vario, basato sulle opere che hanno studiato nel corso della masterclass, abbracciando oltre tre secoli di storia della musica, dal Barocco ai lavori dei compositori contemporanei, Si tratta dell’occasione ideale per riscoprire uno strumento in grado di evocare atmosfere dolcemente sospese nel tempo e nello spazio e opere di stupefacente bellezza, purtroppo troppo poco eseguite.

Venerdì 21 luglio alla ore 21 nella sala Consiliare del Castello Stanislao Cordero di Pamparato si terrà Fantasie barocche per pizzichi, un raffinato concerto imperniato sul repertorio per liuto fiorito in epoca barocca. I giovanissimi Giorgia Zanin e Gabriele Spina guideranno il pubblico alla scoperta di questo affascinante repertorio, partendo con Sylvius Leopold Weiss, liutista di grande talento, nonché intimo amico di Johann Sebastian Bach con il quale – come scrisse il noto critico e compositore settecentesco Johann Friedrich Reichardt – «gareggiò nell’improvvisare fantasie e fughe».

Subito dopo si farà un salto indietro di un secolo per ascoltare le deliziose miniature in style brisée di Ennemond Gaultier le Vieux, considerato tra i padri nobili del repertorio liutistico francese e si passerà poi ad alcuni elaborati brani di Adam Falkenhagen, allievo di Weiss e tra gli ultimi grandi compositori di opere per liuto, prima che questo strumento passasse definitivamente di moda dopo una storia gloriosa durata secoli. Sempre venerdì alle ore 21 gli allievi e le allieve del Corso di Musica Antica si esibiranno alla Reggia Reale di Val Casotto nel corso di Il Bello di Notte, una suggestiva visita guidata condotta da accompagnatori vestiti in costumi dell’epoca.

Sabato 22 luglio alle ore 17 nell’Oratorio di Sant’Antonio di Pamparato il pubblico potrà assistere al Concerto conclusivo dei Corsi di Musica Antica, che vedrà gli allievi e le allieve di questa intensa settimana di studio e tanta, tantissima musica esibirsi in un programma estremamente variegato. Il programma prenderà in considerazione tre delle scuole del Barocco internazionale, partendo dalla Gran Bretagna, nazione situata in posizione periferica ma illuminata da due astri luminosissimi come Henry Purcell e Georg Friedrich Händel (quest’ultimo tedesco di nascita, ma inglese di adozione), che continuano a godere ancora oggi di una vastissima fama.

L’Italia sarà rappresentata da Antonio Vivaldi, violinista e compositore veneziano che si segnalò sia in ambito strumentale sia nel campo della vocalità sacra e profana e autore di una produzione a dir poco sterminata, mentre per la Germania vi saranno Johann Sebastian Bach e Georg Philipp Telemann, due autori che hanno contribuito a fare la storia del Festival dei Saraceni. Il concerto sarà a ingresso libero.

La terza intensissima settimana della 56ª edizione del Festival dei Saraceni si chiuderà domenica 23 luglio alle ore 16 nella sontuosa cornice del Santuario di Vicoforte, dove si terrà Iter vocis, concerto inserito nella rassegna corale ACP.

Nel corso della serata si alterneranno quattro cori, l’Ensemble Claricantus e il Coro Polifonico San Giovanni Battista di Orbassano diretti da Matteo Gentile e la Cômpania dij Cantôr e il Coro CSC Valrilate guidati da Luigi Nosenzo, che tratteggeranno un quadro molto affascinante del repertorio corale, partendo dalle maestose architetture polifoniche di Giovanni Pierluigi da Palestrina e dall’elegante stile barocco di Antonio Lotti, per arrivare al Classicismo di Mozart e a un gran numero di autori contemporanei noti o virtualmente sconosciuti, comunque tutti da scoprire. Il concerto sarà a ingresso libero.