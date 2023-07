Proseguono gli appuntamenti a Casa Alba: questa sera si parla di autostima, pregiudizio e sogni

Proseguono gli appuntamenti a “Casa Alba”, la casa ufficiale della Città Creativa UNESCO all’interno dei grandi eventi cittadini. Un calendario di attività a margine del Festival Collisioni in programma fino al 19 luglio.

Il Comune di Alba, con l’assessorato alle Città Creative UNESCO, dà il via a un nuovo progetto di coinvolgimento della cittadinanza all’interno delle principali manifestazioni albesi e inizia questo percorso nell’ambito del Festival Collisioni, creando un calendario di appuntamenti collaterali, che vedranno come protagonisti gli albesi attraverso attività multidisciplinari e incontri.

Il calendario, che ha preso il via con l’evento mensile dedicato al plogging lunedì 3 luglio, ha già messo la spunta “fatto” agli eventi del 10 luglio dedicato agli scrittori albesi, del 12 luglio, in cui si è vissuta la crescita industriale di Alba e dell’Albese, raccontata dagli stessi imprenditori, nel docufilm “Un passo alla volta”,e quello del 14 luglio, dedicato al film “La Banda degli Asini” che, grazie alla collaborazione con la Giostra delle Cento Torri e l’Ente Fiera di Alba, racconta la storia dei borghi albesi e del Palio degli Asini, in una nuova edizione rivista per Amazon Prime.

Gli appuntamenti proseguono questa sera, lunedì 17 luglio: grazie alla collaborazione con l’associazione Curvy Pride e il supporto del Teatro di Tela si approfondiranno le tematiche dell’autostima, del pregiudizio e dei sogni, a partire dalle ore 21, in cui si metterà al centro il dialogo su alcuni aspetti della realtà odierna, e di come si possa fare tanto per creare un mondo più giusto per noi, per chi amiamo e per chi verrà dopo di noi. La serata vedrà la partecipazione di Fabiana Sacco, Simona D’Aulerio, Elisa Boschiazzo e Francesca Pinaffo.

Il 18 luglio a partire delle ore 21 andrà in scena la “Serata del volontario”, evento di ringraziamento per i volontari della città di Alba e occasione per celebrare insieme al Centro di servizio per il volontariato di Cuneo il ventennale dell’associazione, con la partecipazione della band albese “Incantastorie” e la collaborazione della Consulta del volontariato della città di Alba. Le storie di volontariato verranno raccontate e documentate da Andrea Olimpi, giornalista de La Voce di Alba.

Il 19 luglio il calendario degli appuntamenti si chiuderà con la proiezione del docufilm “Omero non deve morire” sulla condizione contadina nella Langa della Malora ai tempi di Beppe Fenoglio, un progetto realizzato da Alba Città Creativa UNESCO per la Gastronomia, dalla Fondazione Radici e dal Centro Studi “Beppe Fenoglio”. Durante la serata avrà luogo un dialogo tra il prof. Piercarlo Grimaldi, che ha curato lo studio antropologico, e Marcello Pasquero, direttore di Fondazione Radici.

Il progetto Casa Alba sarà inoltre arricchito da un’attività di tre giorni di fotografia tra i giovani partecipanti del Festival Collisioni grazie alla collaborazione con il Gruppo Fotografico Albese.

Gli appuntamenti sono gratuiti e la partecipazione può essere prenotata online cliccando qui.

«Casa Alba - dichiara Emanuele Bolla, assessore al Turismo e alle Manifestazioni - è una nuova grande sfida che ha l’obiettivo di far dialogare le tante eccellenze della città e dare maggiore visibilità ai progetti cittadini all’interno dei grandi eventi che Alba propone e che possono dare spazio e visibilità alle nostre eccellenze locali. Iniziamo dal Festival Collisioni e proseguiremo all’interno della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, per poi concludere con Vinum. L’organizzazione di questi momenti di proposta locale all’interno di eventi di dimensione nazionale ed internazionale può rappresentare un fattore di arricchimento reciproco su cui vogliamo lavorare nel futuro, per dare maggiore visibilità alle eccellenze della nostra Città».

Casa Alba è possibile grazie alla collaborazione di Centro Studi Beppe Fenoglio, Fondazione CRC, Confindustria Cuneo, Giostra delle Cento Torri, Ente Fiera di Alba, Gruppo Fotografico Albese, Fondazione Radici, Centro di servizio per il volontariato di Cuneo, Consulta del volontariato della città di Alba, Str, Cooperativa Erica, Gruppo Podisti Albesi, Curvy Pride, Teatro di Tela, Gazzetta d’Alba, Rivista IDEA, La Voce di Alba, Il Corriere, Radio Alba.

«A margine di Collisioni – aggiunge Bolla all’unisono con Elisa Boschiazzo, assessore al sociale - festival che ha coinvolto decine di migliaia di giovani, vogliamo affrontare temi che riguardano l'autostima, la sensibilità delle persone in una società che quotidianamente ci mette alla prova. L'intento è di farlo con chi ha avuto esperienze di questo tipo e trarne benefici per affrontare al meglio le difficoltà della vita”

E questa l’associazione Curvy Pride APS sarà protagonista della serata: «La mission dell'associazione – conclude Fabiana Sacco, socia dal 2020 - è promuovere l'inclusione della bellezza e dell'essere contro ogni forma di stereotipo, bullismo e discriminazione».

Le persone si avvicinano alla nostra realtà per trovare una dimensione in cui non essere giudicate per poter dimostrare il loro valore e il loro talenti, condividere la loro storia e stringere legami veri di amicizia».