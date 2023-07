Tennis al centro sportivo Manta, chiuso il torneo maschile: trionfano i giovani tennisti

Due settimane ricche di emozioni e spirito sportivo. Dal 1° al 16 luglio sui campi in terra rossa del Centro sportivo Manta si è svolto il torneo maschile di terza categoria libero.

Sono stati 125 i partecipanti e si sono affrontati in 131 match totali.

Vincitore del torneo principale è stato Lorenzo Gertosio (3.2, classe 2004) che si è imposto su Leonardo Barbero (il giocatore più giovane del torneo, classe 2010 e classifica 3.2) con il punteggio di 6/3 6/3. I due giocatori sono entrambi tesserati per il Tennis Club Saluzzo.

Semifinali raggiunte per Alessandro Barale e Giovanni Durando. Sono state chiuse anche le sezioni intermedie, che hanno visto affrontarsi due giocatori di casa e trionfare Gianmario Cravero su Matteo Para per la sezione NC e Rolando Riccomagno su Pietro Civalleri per la sezione 4.1.

Grande pubblico, sottolineano dal centro sportivo mantese, con una buona l’affluenza di spettatori e tifosi, che per le due settimane del torneo ha sostenuto è supportato i tennisti.

"E’ stata una conclusione degna di una stagione ricca di tornei e competizioni per il nostro centro" dove si è appena concluso anche il torneo open di padel in memoria di Matteo Ghietti (in collaborazione con Costigliole Saluzzo), morto lo scorso anno a soli 36 anni.

Tra fine maggio e inizio giugno si è svolto inoltre il torneo femminile “Ricordando Beatrice”, analogo al maschile appena concluso e che ha visto la partecipazione di 40 tenniste con la vittoria della giovane Isabella Loren Coles (classe 2006, classifica 3.3) su Rossella Riolfo.

A trionfare, quindi, soino stati tutti tennisti molto giovani.