Al campionato del mondo di Formula E, Hankook Rome E-PRIX a Rete di scuole E-MOBILITY,

Quest’anno, la penultima tappa del campionato del mondo di Formula E, Hankook Rome E-PRIX, ospiterà la Rete di scuole E-MOBILITY, che avrà l’onore di far parte all’ evento, il 15 e il 16 Luglio 2023, con un proprio stand dedicato presso l’Area riservata agli Exhibitor nel Piazzale dell’Agricoltura. Inoltre, due studenti rappresentanti della delegazione avranno l’onore di salire sul palco nel momento della premiazioni come MOET Super Fan.

Due giornate all’insegna della velocità sostenibile, dove la rappresentanza delle scuole aderenti alla Rete potrà presentare la propria realtà didattica, che proietta la formazione verso un futuro fatto di mobilità sostenibile, proprio nel grandioso scenario dell’eco-motorsport.

La Rete di Scuole per la Mobilità Sostenibile, avviata nel 2020 in collaborazione con il Ministero dell’istruzione e del Merito, è una realtà didattica in crescita: un progetto ambizioso che oggi coinvolge 40 scuole aderenti appartenenti a 15 Regioni.

La Rete è costituita da Istituti tecnici e professionali uniti al fine di offrire agli studenti una formazione orientata a creare una cultura di sostenibilità a supporto della transizione energetica, in particolare verso il settore elettrico.

Nell’ambito della Rete E-MOBILITY:

- viene svolta una formazione dei docenti di alto livello;

- vengono promossi e potenziati percorsi PCTO in materia di mobilità elettrica e green job, favorendo la collaborazione tra SCUOLA E IMPRESA, in materia di mobilità sostenibile;

- viene arricchita e promossa sul territorio nazionale l’offerta formativa rivolta agli istituti tecnici e professionali/agenzie formative e ITS/scuole di ogni ordine e grado;

- viene promossa la collaborazione costante tra scuole ed enti: dipartimenti, settori, istituzioni, aziende, Regioni;

- nascono nuove opportunità formative e professionali sostenibili finalizzate a ori entare i giovani studenti alle nuove prospettive di un mondo del lavoro in evoluzione, che si prospetta sempre più green, più innovativo, più elettrico!

L’iscrizione alla Rete delle scuole E-MOBILITY è aperta a tutti i docenti interessati. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della scuola capofila, IIS G.VALLAURI di Fossano (CN), https://www.emobilityfossano.it/, e sui canali social

Instagram: @emobility_fossano

Facebook: E-mobility-Fossano

Linkedin: Emobility Fossano