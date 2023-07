Boves, porte aperte al campo di volontariato della Comunità locale Emmaus

La terza iniziativa in occasione dei 30 anni di Emmaus Cuneo sarà la proposta di un campo di volontariato all’interno della comunità di Boves dal 30 luglio al 6 agosto 2023.



Il campo è aperto a tutti, giovani e meno giovani ed è un’occasione unica per conoscere dal di dentro la realtà delle comunità di Emmaus e i suoi valori di Accoglienza, vita comunitaria, lavoro, solidarietà e lotta nonviolenta alle cause di miseria e sofferenza. Un’esperienza all’insegna della concretezza e a favore di un mondo migliore sia dal punto di vista sociale che da quello ambientale.



Il campo sarà residenziale e l’attività sarà quella classica di Emmaus di recupero e rivalorizzazione di materiale usato, un’economia circolare e sociale a tutto tondo che Emmaus fa da 74 anni.



Un’attività preziosa che ha salvato negli anni tonnellate di materiali altrimenti destinati alla distruzione con un enorme spreco di risorse e di materie prime. Un’esperienza comunitaria che ha permesso di rivalorizzare anche e soprattutto le persone oltre alle cose.



La partecipazione è volontaria e gratuita, a carico della comunità sarà il vitto e l’alloggio, l’assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile.