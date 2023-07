Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo con due staffette ai Campionati Italiani Junior di Grosseto

Da venerdì 21 a domenica 23 luglio lo splendido catino dello “Zecchini” di Grosseto, sarà il teatro per la 66ª edizione dei Campionati Italiani Junior, per la seconda volta senza gli Under 23 (già disputati ad Agropoli in giugno).

Oltre 1.000 atleti si sfideranno per contendersi i 42 titoli in palio.

Sulla pista che negli anni ha regalato grandi soddisfazioni per l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo, Alice Boasso, Sofia Sannino, Francesca Bilardo e Rebecca Roà, saranno chiamate al doppio impegno con le staffette 4x100 e la 4x400. Con loro ci sarà il tecnico Marco Chiecchio.