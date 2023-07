Calcio Serie D: Bra, lunedì 31 luglio si raduna la prima squadra

Ultime due settimane di vacanze per la prima squadra dell'A.C. Bra.

Lunedì 31 luglio alle ore 15 (all'Attilio Bravi), i giocatori risponderanno alla convocazione del tecnico Roberto Floris e del suo staff per iniziare la preparazione della stagione 2023/2024.

Il menù prevede allenamenti pomeridiani e doppie sedute, sempre al "Bravi" (con i 3 giorni di riposo che verranno concessi in occasione di Ferragosto).

Ecco i test che sono stati fissati: sabato 5 agosto (ore 17) vs Pinerolo; mercoledì 9 agosto (ore 17) ad Alba vs Albese; domenica 13 agosto (ore 17) a Centallo vs Giovanile Centallo; sabato 19 agosto (ore 16) all'Attilio Bravi vs Cuneo Olmo; mercoledì 23 agosto (ore 17,30) a Bra vs Busca.

Domenica 27/8, i giallorossi scenderanno in campo nel primo turno della Coppa Italia di Serie D; domenica 3 settembre prenderà il via la D.