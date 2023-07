Corsa in montagna: Andrea Rostan quarto nel PizTriVertical

A Malonno, sabato 15 luglio nel Piz Tri Vertical, primo appuntamento italiano della Valsir Mountain Running World Cup 2023: in evidenza Andrea Rostan (Atl. Saluzzo), primo degli italiani a tagliare il traguardo, al quarto posto, nella gara vinta dal keniano Patrick Kipngeno, campione del mondo di sola salita 2022 e 2023 e della World Cup 2022 con il nuovo record del percorso. Il precedente, per altro, era detenuto dallo stesso Rostan che lo stabilì nel 2022. Al femminile un’altra prestazione maiuscola della campionessa austriaca Andrea Mayr, anche in questo caso a suon di record del percorso.

Nelle parti alte della classifica finisco le keniane dell’Atl. Saluzzo Joyce Muthoni Njeru, quinta, e Luci Wambui Murigi, ottava; 17ma, e prima delle piemontesi, la loro compagna di club Iris Baretto.

Domenica 16 luglio è invece scoccata l’ora della 60ma edizione del Fletta Trail che, per l’occasione, ha visto al via gli atleti top della corsa in montagna mondiale provenienti da più di 20 nazioni. Per celebrare la ricorrenza, al via della manifestazione anche uno dei campioni che hanno fatto grande questa gara, Bernard Dematteis (Sportification) che ha preso parte alla gara con il pettorale numero 60. Meglio di lui hanno fatto, in chiave piemontese, Manuel Solavaggione (Pod. Valle Varaita), 12mo, e Andrea Rostan 15mo. Al femminile, successo di Joyce Muthoni Njeru che qui già vinse nel 2021; la keniana dell’Atl. Saluzzo precede di 40 secondi l’austriaca Mayr. Settima l’altra keniana del club cuneese, Lucy Wambui Murigi a precedere la compagna di club Alessia Scaini, decima, e Gessica Peyracchia (Pod. Valle Varaita), 11ma.