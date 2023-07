Hockey prato femminile: tre azzurrine Lorenzoni sugli scudi a Zagabria

In foto da sx Rebecca Piccolo, Massimo Anania, Veronika Bassi, Sabina Chiesa

Le tre "azzurrine" Lorenzoni conquistano con la nazionale di Hockey Prato l'Europeo B a Zagabria.

Sono Veronica Bassi, Sabina Chiesa e Rebecca Piccolo insieme con le loro compagne della Nazionale under 18, infatti, a salire sul podio più alto lasciandosi alle spalle Svizzera, Lituania, Croazia e Repubblica Ceca.

Proprio quest'ultima era particolarmente temuta ed infatti è con questa che le giovani atlete di Roberto Carta, pur tenendo bene il campo, hanno dovuto soccombere per 1-2.

Ma questo stop alla fine si è rivelato ininfluente, mentre la vittoria per 5-2 con la Lituania ed il pareggio con la Croazia hanno permesso alle atlete di accedere alla finalissima contro la Svizzera battuta per 2-1.

Grande soddisfazione ha dato questa giovane nazionale, grande gioia in particolare al braidese Massimo Anania che fa parte dello staff e che è stato per lungo tempo l'allenatore al Lorenzoni delle tre atlete che hanno fatto bene sia a centrocampo sia in attacco: gran goal quello realizzato da Sabina Chiesa, la più giovane delle tre.

Questo bel risultato permette alla nazionale italiana di salire in poule A, nel gotha dell'Hockey internazionale, con i complimenti del presidente del club Lorenzoni Giuseppe Calonico e neo consigliere federale e del presidente della FiH.