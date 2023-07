Motori: la Suzuki Rally Cup supera il giro di boa, Giordano e Siragusa in vetta

Supera il giro di boa la Suzuki Rally Cup 2023, che vede la coppia composta da Matteo Giordano e Manuela Siragusa in vetta alla graduatoria.

La quarta delle sette gare in calendario è il "Rally della Lana - Memorial Meme Gubernati", in programma a Biella tra venerdì 21 e sabato 22 luglio.

Si tratta di una gara tutta su asfalto, molto tecnica ed intensa: appena 94 km di tratti cronometrati suddivisi in sette prove speciali, con la difficile "Città di Biella" di venerdì (in notturna) di oltre 23 km.

Sabato doppio passaggio sulle "Belmonte", "Alioche" e "Curino", con le incognite delle altissime temperature previste e dello sporco che andrà ad accumularsi sulla sede stradale.

Il cospicuo vantaggio in classifica di Matteo Giordano, 26 punti in più di Alessandro Forneris dopo tre vittorie nelle prime tre gare stagionali, non deve essere motivo di disattenzione.

Queste le parole del pilota cuneese, in gara insieme alla moglie su Suzuki Hybrid della Tiesse Asti, in collaborazione con Alma Racing e Kimera Racing: "Lo scorso anno vincemmo a Biella ma non fu facile, anzi, piegare la resistenza dei competitivi Iani-Puliani: si tratta di una gara non molto lunga ma da subito selettiva dove, in caso di errore, diventa complicato rimontare. Io e Manuela entreremo in auto concentrati al massimo, questo è poco ma sicuro!".