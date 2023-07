Azione, Alessio D'Amato entra nel partito

(Adnkronos) - Alessio D'Amato entra in Azione. Lo annuncia il segretario di Azione Carlo Calenda, oggi in una conferenza stampa presso la sala Nassirya di Palazzo Madama. Calenda ha sottolineato la "stima" per D'Amato che "rappresenta la cultura della buona amministrazione del centrosinistra, autore della migliore campagna vaccinale da Covid".

Mentre "la destra della Meloni non sta diventando una destra conservatrice ma sta tornando su posizioni rumorose estreme" e "il Pd slitta, legittimamente, verso una posizione che cerca di competere con il M5S, Azione punta a tenere "le porte aperte a elettori e classi dirigenti che vogliono tornare a fare politica in modo serio, pragmatico e istituzionale e questo rappresenta l’arrivo di Alessio oggi", dice Calenda.

Oltre all’ingresso di D’Amato, "nei prossimi mesi ci saranno altri arrivi", spiega il segretario, che continua: "Questo sarà un processo lungo di arrivi, un processo che si è messo in moto e nei prossimi mesi ce ne saranno altri - dice Calenda - Spiace sentir parlare di campagna acquisti, l’importante è che le persone arrivino, ma non vengono sollecitate ad arrivare. Nei prossimi mesi ci saranno altri arrivi e noi ne siamo contenti".