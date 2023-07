Eunice Newton Foote, doodle di Google di oggi dedicato a scienziata che scoprì l'effetto serra

(Adnkronos) - Con il doodle di oggi Google celebra il 204esimo anniversario della nascita di Eunice Newton Foote. Scienziata e attivista per i diritti delle donne, per prima ha scoperto gli effetti allarmanti dell'anidride carbonica nell'atmosfera, nel 1856, oggi noti come 'effetto serra'. Ha confrontato la temperatura dell'aria esterna con quella di vari gas riscaldati: la CO2 e il vapore si riscaldavano di più dell'aria esterna e ci mettevano di più a raffreddarsi di nuovo. Quando la Terra assorbe le radiazioni del Sole, una parte di queste viene reimmessa come radiazioni infrarossi. I gas come la CO2 assorbono e riflettono il calore sul pianeta, creando l''effetto serra'.

Con il passare del tempo, livelli sempre maggiori di gas a effetto serra nella nostra atmosfera fanno innalzare la temperatura terrestre. La sua ricerca è stata ampiamente ignorata per quasi 100 anni. Foote, che nacque nel 1819 nel Connecticut (Stati Uniti), è stata la prima a instillare interesse per il problema del cambiamento climatico. Oggi molte persone portano avanti il suo lavoro con la speranza di comprendere e migliorare la vita sulla Terra.