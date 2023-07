(Adnkronos) - E' di un morto e di un ferito grave il bilancio di uno scontro tra un'auto e uno scooter avvenuto nella notte a Livorno. Nell'incidente in via del Pendola ad Antignano è deceduto sul colpo un ragazzo di 20 anni, mentre l'amico di 19 anni, anche lui residente a Livorno, è stato trasportato per un politrauma in codice rosso all'ospedale. I rilievi sono stati della polizia municipale che sta ricostruendo la dinamica dello scontro.