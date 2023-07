Ucraina, assalto Russia: 100mila soldati a Kupyansk

(Adnkronos) -

La Russia ha concentrato oltre 100mila soldati nell'area di Kupyansk, nodo ferroviario dell'oblast di Kharkhiv, e sta cercando di rompere le difese dell'Ucraina in una fase cruciale della guerra. Lo dichiara Serhii Cherevatyi, vice comandante per le comunicazioni strategiche del gruppo militare orientale ucraino.

"Il nemico ha concentrato un gruppo molto potente sulla direttrice Lyman-Kupyansk, con oltre 100mila soldati, oltre 900 tank ed oltre 370 Mlrs - ha detto - il nemico dispiega unità aviotrasportate, le migliori unità di fanteria motorizzata". E le forze russe "ce la stanno mettendo tutta per rompere le nostre linee difensive, ma i nostri soldati rimangono saldi a tenere la difesa".

Secondo Cherevatyi, i russi stanno cercando di ottenere un successo dopo che gli ucraini hanno preso l'iniziativa intorno a Bakhmut. "I russi devono mostrare almeno un successo, stanno facendo il massimo sforzo in quest'area, facendo tutto quello che possono per mostrarsi all'offensiva", ha spiegato, sottolineando che questo sta facendo aumentare il numero dei loro militari caduti. "Noi invece siamo molto cauti e deliberati per proteggere le nostre forze il più possibile", ha concluso.

Intanto, si continua a combattere a sud. "Il lavoro prosegue nel settore di Tavria, le forze di difesa stanno distruggendo i russi. I nostri soldati avanzano nonostante le aree minate e i raid aerei dei nemici", le parole del generale Oleksandr Tarnavskyi. "Le unità di artiglieria ucraine hanno completato 1.412 missioni di tiro. Nell'ultima giornata, il nemico ha sferrato 16 attacchi contro le nostre posizioni".